《左右紅藍綠》一集「煽動仇恨」 通訊局嚴重警告港台

邱騰華稱事件嚴重

港台稱節目非歪曲事實

商務及經濟發展局回應稱政府尊重裁決，局長邱騰華認為事件性質嚴重，港台須就裁決盡快作正面和負責任的回應，包括全面檢討其節目編輯和製作的機制，確保同類錯誤不再發生，又指港台須全面恪守《香港電台約章》、確切履行公共廣播機構的責任，並嚴格遵守通訊局相關業務守則。

該集節目「評警方圍攻大學校園事件」去年11月20日播放，嘉賓主持為香港教育大學亞洲及政策研究學系講師蔡俊威。港台表示，該節目講稿由主持擬備，嘉賓主持的意見或言論不代表港台立場；節目內容是基於新聞報道的資料，以及主持的觀點、觀察和所知，並非揑造或歪曲事實。

通訊局稱，留意到主持的言論主要基於不同傳媒的報道或描述，但他無表明這點或引述資料來源，令觀眾自行判斷是否可信；又指港台似乎輕易全盤接受來自網上的未經核實、間接資料，沒自行查證事實，認為有疏忽之嫌。

民主黨許智峯認為，今次裁決將嚴重剝奪巿民言論自由，認為港台及受影響者應考慮提出司法覆核就裁決上訴。