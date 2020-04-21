團結基金：私樓供應斷崖跌 公屋輪候恐破六

疫下私樓零動工 3年首見

報告稱，私樓供應「斷崖式下跌」，去年私人住宅落成量比2018年急跌33%，僅14,093伙，比政府預測少約三成，主要住宅建築工程放緩。團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺說，疫情下的情况更令人憂慮，稱今年1月是3年以來私樓首次「零動工」，加上物流影響，現已有兩個原本準備賣樓花的樓盤延遲2至6個月才落成，擔心未來私樓供應繼續短缺，估計未來5年每年只有1.6萬個私樓單位供應，比過去機構的預測少14%。

倡設小組加快生地變熟

報告認為，私樓供應放緩與土地供應減少及發展程序繁複亦有關，葉文祺建議政府設立類似「土地共享先導計劃」內的中央小組，跨部門一站式處理發展商改劃土地申請，並促進規劃地政屋宇，協調及協助土地發展，加快把「生地」變「熟地」。

除了私營房屋，改劃用地及發展過程冗長亦影響公營房屋供應。報告預測公營房屋未來10年僅提供24.9萬伙，比政府預測的27.2萬伙低。報告指出，過去7年公營房屋供應量皆未達長策目標，累計已欠缺8.26萬伙，單位總數相當於11.2個彩虹邨，加上預計未來10年會欠缺6.6萬伙公營房屋單位，會令公屋平均輪候時間由現時5.4年增至6年以上。

團結香港基金副總幹事黃元山認為長策低估房屋需求，需重新檢視推算方式。他亦表示雖有外圍因素如疫情等影響，但政府現時官僚程序令各部門「只見樹木不見森林」，亦要改善。