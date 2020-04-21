拍警車呼「黑警」 兩麗晶居民守行為 堵觀塘道 16歲女生同准簽保了事

麗晶花園案件兩名被告依次為從事社福工作的林志興（35歲）及郵政局合約員工凌承宗（26歲）。根據案情，當晚警方接報到場，待報稱不適的管理公司經理送院後，3輛警車準備離開，首被告走出人群向一名警員大叫「死黑警，嚟打我啦」，又拍打其中一輛警車及呼籲他人包圍警車。他被捕後未能出示身分證。

次被告則在首被告被制服時走向另一輛警車，大呼「死黑警，放咗佢啦，X你老母」，及大力打向該警車左邊，被警方制服後曾在警誡下表示「好嬲」。

官囑女生：機會只得一次

至於觀塘道案件，被告為16歲女學生黃名睿，署理主任裁判官徐綺薇判刑後寄語被告，「雖然簽保守行為唔留案底，但要緊記機會只得一次」。

根據案情，去年11月11日有示威者在觀塘道西行方向用垃圾桶等雜物堵路，隨後警員到場追截該批示威者，被告為逃走的示威者中最慢一人，被警員追上拘捕。

【案件編號：KTCC1596、1985/19】

（反修例風暴）