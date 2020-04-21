拍警車呼「黑警」 兩麗晶居民守行為 堵觀塘道 16歲女生同准簽保了事

【明報專訊】去年8月29日九龍灣麗晶花園有居民不滿管理公司突改密碼，包圍屋苑管業處，警方接報到場後，兩名居民涉拍打警車和高呼「黑警」等，被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，其中一人被多控一項未有出示身分證罪。另外，去年11月11日有網民發起「三罷」行動，一名女中學生涉在觀塘道堵路，被控一項非法集結罪。3人昨均獲准以自簽2000元、保守行為12個月，須付1000元堂費了事，控罪獲撤回。
麗晶花園案件兩名被告依次為從事社福工作的林志興（35歲）及郵政局合約員工凌承宗（26歲）。根據案情，當晚警方接報到場，待報稱不適的管理公司經理送院後，3輛警車準備離開，首被告走出人群向一名警員大叫「死黑警，嚟打我啦」，又拍打其中一輛警車及呼籲他人包圍警車。他被捕後未能出示身分證。
次被告則在首被告被制服時走向另一輛警車，大呼「死黑警，放咗佢啦，X你老母」，及大力打向該警車左邊，被警方制服後曾在警誡下表示「好嬲」。
官囑女生：機會只得一次
至於觀塘道案件，被告為16歲女學生黃名睿，署理主任裁判官徐綺薇判刑後寄語被告，「雖然簽保守行為唔留案底，但要緊記機會只得一次」。
根據案情，去年11月11日有示威者在觀塘道西行方向用垃圾桶等雜物堵路，隨後警員到場追截該批示威者，被告為逃走的示威者中最慢一人，被警員追上拘捕。
【案件編號：KTCC1596、1985/19】