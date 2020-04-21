專欄：只看YouTuber的危險 ／文﹕章濤

假如我們期望憑一段短片就可綜觀事情全貌，是緣木求魚。YouTuber傾向將資訊濃縮，為吸引眼球往往先講重點，再解釋，且會控制影片時間；傳統媒體則習慣長篇敘事，內容詳盡。

資訊愈方便 大眾深挖真相欲望愈低

以往媒體的偵查報道花上人力物力時間，就一件事情抽絲剝繭，還原真相。但隨着網絡資訊增長，這種深入詳盡的報道方法愈見艱難，一來所涉資源多，傳媒機構難負擔；二來需時長，讀者沒耐性等。結果網絡資訊愈方便，大眾深入挖掘真相的欲望就愈低，沒有需求，媒體要維持這種深度報道的阻力更大，最後陷入萎縮。

如果一段短片已能提供某事的基本認知，你會否有動力更深入研究？恐怕不會，因不同「專家」的見解如此現成，獲取資訊的途徑又這樣直接、快速且免費，令大部分人都不願花時間閱讀長篇資料，沒耐性等待詳盡內容，而是直接聽取別人消化後的意見，並將之視作事實和真相。

觀看YouTube直播和短片本無問題，但當大家覺得事實不再重要而意見才是王道，及將觀看一段「專家」意見後所吸收的資訊當成自己的思考成果，不再尋求真相時，那才是最大的知識危險。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]