港產空氣淨化器 稱10分鐘殺八成冠毒

坊間不少空氣淨化器備有殺菌、阻隔病毒等技術，但未必可有效殺滅病毒，至需更換濾芯時，有可能重新釋放病毒，造成二次感染。

個半月研發銀離子塗層配方

Aurabeat近日推出的「AG+雙離子消毒空氣淨化器」有5個過濾層，包括初效濾網、銀離子空氣過濾器、納米礦晶過濾器、紫外線殺菌層及等離子消毒層。科大前研究助理教授、Aurabeat技術總監司徒健南表示，其中的銀離子空氣過濾器的塗層由公司團隊研發，該塗層有別於一般漂白水或酒精，屬低消耗性，因銀離子以催化原理降解病毒、破壞病毒RNA及抑制病毒複製，可使用1.5年才需更換，塗層技術亦已申請專利。

司徒健南稱，該產品已獲美國一間生化實驗室，以可感染人類呼吸道細胞的冠狀病毒作測試，結果發現可在10分鐘內消滅空氣中八成以上病毒。至於對「新冠病毒」是否同樣有效，他說目前正值新冠病毒全球大流行，無法直接用以測試，但相信測試中使用的病毒具足夠代表性。

有效範圍約500平方呎

該空氣淨化器有效範圍約500平方呎，適用於一般家居、辦公室、課室等，司徒健南說，已有診所和醫療機構訂購，該塗層亦可應用於空調過濾網。

早前政府的公營機構試用計劃特別徵集抗疫項目，司徒健南說亦有以技術申請，冀為政府建築物及辦公室提供有關空氣淨化設備，對抗疫情。

明報記者