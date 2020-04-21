寄警總冒煙 一哥首收「炸彈信」 打開可引爆 針對收信者面眼雙手

處理信件職員聞到強烈易燃品氣味

港島總區刑事總部高級警司（刑事）吳頴詩表示，昨早10時20分，警察總部收到一封寄予警務處長鄧炳強的信件，負責處理信件的職員聞到信件傳出強烈易燃物品氣味，認為有可疑，故通知上司。爆炸品處理課到場，發現該信內有一個爆炸裝置，將其處理後檢走化驗，事件中無人受傷。

稱炸彈極不穩定 運送期間可爆炸

吳稱今次是首次收到針對警務處長的爆炸品信件，她說土製炸彈極不穩定，有可能在運送期間爆炸，有關行為極不負責任，罔顧他人安全，公然挑戰執法機關，予以強烈譴責。

案件列「導致相當可能會危害生命或財產的爆炸」，交港島總區刑事總部跟進。根據《刑事罪行條例》，任何人非法及惡意引爆炸彈，無論是否對其他人或財產造成實際傷害，均屬犯罪，最高可處終身監禁。吳又表示，警方月初亦收到可疑粉末信，不排除相關。

警方高級爆炸品處理主任馬偉德稱，信件中的爆炸裝置為土製炸彈，該課處理時信件冒煙，任何人打開信封即會引爆，開信者在信件1至2呎範圍內會受傷。他說此款炸彈體積細小，不需很多炸藥，與近大半年檢獲的炸彈設計不同，設計炸彈的人是針對收信人的面、眼及雙手，同類炸藥過去數十年廣為全球不同恐怖分子使用。

可傷1至2呎範圍內者

另外，警方昨中午接報，有人報稱秀茂坪康寧道秀茂坪警署及秀茂坪紀律部隊宿舍外有炸彈，警員到場搜查後未有發現，案件列炸彈嚇詐。

灣仔柯布連道7C號萬寶樓2樓的《文匯報》舊址、灣仔軍器廠街警察總部、太子警察體育遊樂會及灣仔社署辦公室，本月先後收到內藏可疑白色粉末的信件，警方爆炸品處理課均要出動處理。