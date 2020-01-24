眾志查冊：中聯辦與關連公司擁757物業

免稅逾2億 羅冠聰：未見準則

根據《印花稅條例》第41（1）條，中央人民政府、政府等均毋須繳交印花稅，條例52（1）條則列明，特首可予以減免全部或部分印花稅。

香港眾志按「中聯辦」以及關係密切的「新民置業有限公司」查冊後，稱兩者在港共持有757個單位，總值達約33.97億元，當中722伙為住宅，主要位處港島區。羅冠聰稱「新民置業」購買物業亦可獲豁免印花稅，政府在免稅上未見準則、附帶條件及相關指引，令人質疑單位會否有炒賣圖利的可能。翻查資料，中聯辦曾數度把物業轉售旗下公司，但未知交易要否繳稅。

中聯辦稱用作宿舍 羅：即在港編制逾700人

羅冠聰稱，若根據中聯辦所說，有關單位用作宿舍，保守以每人住一個單位計算，意味中聯辦在港編制亦逾700人。香港眾志秘書長黃之鋒形容，中聯辦及「新民置業」所持物業分佈多個大型屋苑，猶如「梗有一間在左近」。

本報翻查財經事務及庫務局回應會計界議員梁繼昌的書面質詢，以及特別財委會提問，發現「中聯辦」及「中央駐港機構子公司」由2009年至今，最少獲豁免2.065億元印花稅。

財庫局：免稅看身分 無關用途

財經事務及庫務局發言人表示，特區政府一直按《印花稅條例》辦事，發言人並稱，根據條例豁免政府或公職人員繳付印花稅的安排，主要視乎申請豁免者的身分是否符合法律條文規定，「與物業用途無關」。