國務院中聯辦易名公告 五大職責未提監督權

中聯辦上周五稱港澳辦、中聯辦有權代表中央政府，就中港關係、《基本法》實施等問題「行使監督權」。

姜恩柱：不干預自治內事務

時任中聯辦主任姜恩柱在易名時表示，中聯辦與特區不存在隸屬關係，不會干預香港自治範圍內的事務，又稱不會成為香港第二個權力中心。時任特首董建華亦發聲明，稱「聯絡辦公室」職責清楚列明，不涉及香港特區高度自治範圍。

黃文放：聯絡辦公室 「聯絡而已」

前港區人大代表吳康民2001年在本報撰文〈新華社正名為表其分〉，提及新華社正名後，「有的人會懷疑她的職能有無改變，比如『強化對特區政府監督』啦、變成又一個『太上皇」啦等等，但我相信這些話並無市場」。他稱中央政府領導香港政府，由特區成立首日已是如此，「沒有需要在目前才來設立機構領導、監督」。

已故的前新華社香港分社副秘書長黃文放當年亦在本報撰文〈新華社更名有利香港——兼談新華社過去的獨特歷史〉，提及特區政府直屬中央政府，「和這個機構（中聯辦）沒隸屬關係，因此，這個機構才稱為『聯絡辦公室』，聯絡而已」。