【Emily】代表體育界 馬逢國：唔熟體育界

話從事過演藝、文化同出版

曾參加10公里馬拉松、渡海泳

對於怕唔怕認受性低，得唔到體育界支持，馬逢國話當選後亦有跟進政府興建啟德體育園；又話曾參加10公里馬拉松、渡海泳等，亦有提出促請政府檢討體育政策嘅動議。

林大輝問到，大型體育盛事如奧運等，政府有咩角色，係咪可以購入轉播權後，再交港台播放。馬逢國話政府唔應該與民爭利，話呢個係市民福祉，覺得幾個電視台應坐低，大家分工合作做好轉播，亦保持競爭力。呢個答案大輝就唔多滿意，認為政府財政充裕，購買轉播權對政府嚟講係九牛一毛。

馬逢國就話，政府全包一定得，但電視台會無積極性，又話港台「平均收視不理想」，建議例如港隊參賽15個項目，3個電視台係咪可平分咁播放？又認為政府現時係「回應式管治」，只要聲音、壓力足夠，政府一定會回應。