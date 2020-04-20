【Emily】代表體育界 馬逢國：唔熟體育界

【明報專訊】體院主席林大輝最近主持香港開電視嘅體育訪談節目《大輝主場》，日前就訪問立法會「體育、演藝、文化及出版界」議員馬逢國，大輝一開始就問對方，有無足夠代表性代表體育界，馬逢國話自己的確唔係好熟悉體育界，但好難有一個議員可以完全覆蓋呢4方面，形容自己從事過演藝、文化同出版3方面，但對體育就只係愛好者、參與者或者一個體育觀眾。
話從事過演藝、文化同出版
曾參加10公里馬拉松、渡海泳
對於怕唔怕認受性低，得唔到體育界支持，馬逢國話當選後亦有跟進政府興建啟德體育園；又話曾參加10公里馬拉松、渡海泳等，亦有提出促請政府檢討體育政策嘅動議。
林大輝問到，大型體育盛事如奧運等，政府有咩角色，係咪可以購入轉播權後，再交港台播放。馬逢國話政府唔應該與民爭利，話呢個係市民福祉，覺得幾個電視台應坐低，大家分工合作做好轉播，亦保持競爭力。呢個答案大輝就唔多滿意，認為政府財政充裕，購買轉播權對政府嚟講係九牛一毛。
馬逢國就話，政府全包一定得，但電視台會無積極性，又話港台「平均收視不理想」，建議例如港隊參賽15個項目，3個電視台係咪可平分咁播放？又認為政府現時係「回應式管治」，只要聲音、壓力足夠，政府一定會回應。
相關字詞﹕體育、演藝、文化及出版界 林大輝 馬逢國