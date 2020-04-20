港聞

港聞二

各地演唱會紛轉網上直播

【明報專訊】自新冠肺炎疫情爆發以來，全球都有演唱會、音樂會和舞台劇被迫取消，對演藝界造成巨大損失。以日本為例，截至3月中，就共有5678場表演取消或延期，估計損失高達522億日圓（約37.5億港元）。香港方面，通利琴行決定解散其演唱會部門，遣散全部21名員工，事件震動娛樂圈。

「歌神」許冠傑為此向他們捐助25萬元，並於4月12日舉辦網上演唱會，為各行各業打氣，透過許冠傑facebook、「健康．旦」facebook及YouTube頻道，以及多個傳媒網站免費直播到全世界。單是前三者就有255萬人次觀看。

日本尊尼事務所 橫濱體育館設舞台

在日本，尊尼事務所更不惜工本，將橫濱體育館打造成演唱會舞台，由3月29日起一連幾日安排旗下13組偶像陸續演唱，透過其YouTube頻道直播。為了令藝人投入演唱， 該公司更在每個座位放置一盞燈來代替觀眾，顯示出不欺場的認真態度。截至4月初，這系列演唱會的網上瀏覽人次已超過2400萬。

美國方面，Lady Gaga與世界衞生組織及Global Citizen於4月18日合辦大型慈善音樂會，全球過百名歌手參與，在電視及網絡全球免費直播，籌得善款用於為前線醫護人員購買防疫設備以及協助肺炎疫苗研發等。

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