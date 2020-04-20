售票網無飛可賣 變播放平台續命

明報記者 薛偉傑

「撲飛」（POPTICKET）共同創辦人鄧志豪表示，他本來是經營設計公司，其間與很多文化藝術表演單位合作，後者向他反映，有些小型表演和工作坊極度欠缺門票銷售渠道。於是，他便在2014年成立了電子賣票網站PUTYOURSELF.in，專門為一些比較小型的表演、電影放映會及工作坊等出售電子門票，買票者只需憑手機和QR Code，就可以入場。PUTYOURSELF.in經營了大約兩年，已經為數百場活動出售門票。

撲飛：2月賣票收入直插九成

那時，本地大型演唱會的門票被黃牛黨壟斷，炒賣情况非常嚴重，一般市民很難直接買到門票。於是，鄧志豪考慮再開設一個網站，專為演唱會等大型表演活動出售電子門票。2018年6月，他和一名朋友得到投資者支持，開始籌備新網站「撲飛」（popticket.hk）。去年3月「撲飛」正式開業，第一炮就是替樂隊RubberBand澳門演唱會出售其中數百張門票。其後大半年，「撲飛」的生意都一直上升，除了為主流演唱會賣票外，本地藝術愛好者口中的「九大藝團」（香港管弦樂團、 香港中樂團、香港小交響樂團、香港舞蹈團、香港話劇團等），有7個都曾與公司合作過。直至今年1月底，眼看快將收支平衡，不料新冠肺炎疫情爆發，到了2月，絕大部分表演活動都被迫取消，該公司的收入亦按月大跌九成。

3月播《金盆￼口》 首季免見紅

賣票網站變得無票可賣，迫使鄧志豪要找出路。剛好這時，他透過朋友介紹認識了黃子華，得知後者有意將其棟篤笑收山之作《金盆𠺘口》安排在網上播放，雙方一拍即合。

於是，該公司用了兩星期來緊急修改網站，為原來只有賣票功能的網站加上視頻點播功能。此外，還要加強保安功能，以及為《金盆𠺘口》的視頻檔案加密。前者是要阻止黑客從網站盜取視頻檔案；後者則是預備萬一黑客真的偷到視頻檔案，也無法將之解密。

另外，由於不知道粉絲在什麼時候登入觀看，所以該公司和合作的雲端服務供應商商討了彈性的安排。每當伺服器的性能及流量耗用到某個百分比時，雲端服務供應商就會自動增加伺服器及流量，避免網站出現樽頸。

《金盆𠺘口》網上版的門票由3月13日開始發售，放映時間則由3月16日至4月8日。網上版的門票賣68元，比2018年在紅館演出時的票價（280至880元）低，更不用說當時被炒高幾倍至十幾倍的「黃牛飛」（880元的門票曾被炒高至超過1.5萬元）。網上版的買票者可以在預先選定的兩日內無限次觀看（但同一時間只可用一部裝置觀看）。

鄧志豪不願透露具體賣票數目，但承認反應非常理想，至少賣出了數萬張電子門票，觀看人次至少10多萬。藉着《金盆𠺘口》網上版的收入，該公司今年第一季可以達到收支平衡。而且，還吸引到約10間公司與該公司商討，以類似方式合作。

部分表演擬變閉門演出網上直播

鄧志豪透露，有些公司希望將以往的演唱會拿到網上賣票及放映；亦有一些是香港電影公司，但暫時未知它們是想在網上放映以往的電影，抑或是因為疫情而尚未公映全新電影。此外，有些早已委託該公司售票的活動主辦機構亦考慮，必要時將整個表演活動變成閉門演出網上直播。還有一個主辦機構考慮將整個電影節搬到網上舉行，但就可能需要和版權方商議（因為原先是安排在電影院或藝術中心等地方放映）。

鄧志豪對於疫情的看法比較悲觀，擔心政府的限制措施不會在短期內取消，一些製作公司會因而倒閉。他指出，演唱會的音響工程等是很專門的工作，並非隨便可以找人頂替。若因為演唱會停擺，令這些工程人才流失轉行，是極其可惜的事。他希望，政府第二輪的「防疫抗疫基金」可以協助製作公司，令它們毋須倒閉裁員。

至於該公司，未來則可能和其他公司合作，利用同一套系統開拓馬來西亞市場。另一方面，因為「撲飛」是為了銷售大型演唱會門票而設，所以預備了可能有很多人同時登入，早已設計了輪候拿籌的程式。未來若再出現市民搶購口罩等情形，該公司可以協助零售業者，將輪候和派籌活動轉移到網上。