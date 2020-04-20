港聞

港聞二

商戶半租延長至9月 減幅研增至75%

【明報專訊】新冠疫情在港持續近3個月，對本港經濟造成重大衝擊。房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉表示，房協為旗下商戶減租一半的措施已延長至9月，會檢視是否進一步把減租幅度增至75%。另外，房協沙田綠怡雅苑將於下月交樓，為配合政府限聚令，房協將規限出席人數，綠怡雅苑交樓處每枱只限4人，每枱之間亦更疏落，避免同一時間有太多人聚集。

房協執委會上月通過延長向轄下約430個合資格商戶及停車場營運商減租一半，為期半年，由4月至9月。陳欽勉說，疫情下商戶需要支援，而政府亦擴大產業署轄下租戶的租金寬免，由50%增至75%，房協亦會檢視，「考慮後再交由執委會討論」。

另外，房協去年底因應本港經濟狀况，暫緩每兩年一次的出租屋邨租金檢討，目前租金水平維持至今年9月底。陳稱，當初做出暫緩決定時，疫情仍未浮現，目前會繼續檢視經濟情况，並參考房委會決定，料9月有最終決定。

應對疫情 撥2000萬保養屋邨喉管

他續稱，因應疫情發展，房協本年度財政預算已預留款項應對，其中撥出約1000萬至2000萬元針對轄下屋邨的喉管保養。疫情發生後，房協已立即視察各屋邨喉管狀况，暫未發現有特別問題。他又說，受疫情影響，建材供應曾一度延遲，其中粉嶺百和路項目一度無足夠碎石供應，令工程進度延遲約一個月，但相信之後可追回進度。

綠怡雅苑下月交樓 限出席人數

至於房協近年推售的3個資助房屋項目，包括沙田綠怡雅苑、將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺，陳欽勉稱該3個項目會於本季內交樓，其中綠怡雅苑會於下月交樓，但因應疫情，房協亦作相應安排，屆時會規定每個單位的出席人數，每枱只限4人，「同一時間不要太多組進行（交樓）」，並規定出席者必須戴口罩。

相關字詞﹕減租 綠怡雅苑 租金檢討 房協

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