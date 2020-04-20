測量師：「組裝」只大地盤適用 暫難建30層

隨着「組裝合成」技術在港興起，房委會上月亦公布，將在東涌第99區以「組裝合成」技術興建一幢12層高公屋，涉240個單位，料明年中動工。市建局行政總監韋志成早前亦在網誌稱，計劃在大角嘴一個重建項目內，採「組裝合成」興建私樓項目。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝表示，相較在地盤現場施工，「組裝合成」技術可縮短施工時間及減少工人數目，可節省成本，且在廠房內預製單位組件，手工質素會較地盤現場高，但因需吊運單位組件到現場，故要較大的地盤才可應用。由於本港會受颱風吹襲，目前以「組裝合成」技術興建的樓宇只有10多層高，以確保結構穩固，暫未能興建三四十層高的大廈，但相信長遠技術可解決。

建築師學會前會長吳永順亦稱，「組裝合成」技術已在英國、澳洲、新加坡等發展多年，並可建成酒店、住宅等項目，認為是建造業界的大勢所趨。