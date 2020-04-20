測量師：「組裝」只大地盤適用 暫難建30層

【明報專訊】本港建造業界面臨工人老化、成本上升等問題，2017年《施政報告》提出推動建造業採「組裝合成」技術，即在預製廠房完成單位的建造工序，包括室內裝修、屋宇設備等，再將已完成單位運往工地，以先裝後嵌，「砌積木」方式安裝。目前本港有多個項目採用「組裝合成」技術，包括香港大學黃竹坑學生宿舍、科技園「創新斗室」、將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍、古洞北福利服務綜合大樓等。
隨着「組裝合成」技術在港興起，房委會上月亦公布，將在東涌第99區以「組裝合成」技術興建一幢12層高公屋，涉240個單位，料明年中動工。市建局行政總監韋志成早前亦在網誌稱，計劃在大角嘴一個重建項目內，採「組裝合成」興建私樓項目。
測量師學會房屋政策小組主席林家輝表示，相較在地盤現場施工，「組裝合成」技術可縮短施工時間及減少工人數目，可節省成本，且在廠房內預製單位組件，手工質素會較地盤現場高，但因需吊運單位組件到現場，故要較大的地盤才可應用。由於本港會受颱風吹襲，目前以「組裝合成」技術興建的樓宇只有10多層高，以確保結構穩固，暫未能興建三四十層高的大廈，但相信長遠技術可解決。
建築師學會前會長吳永順亦稱，「組裝合成」技術已在英國、澳洲、新加坡等發展多年，並可建成酒店、住宅等項目，認為是建造業界的大勢所趨。