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洪水橋擬建首幢組裝「居屋」 房協暫定250伙 最快2023推售

【明報專訊】政府近年積極在建造業界推動「組裝合成」技術冀增加建築效率。本月1日履新的房屋協會行政總裁兼執行總幹事陳欽勉透露，房協正計劃在洪水橋採用「組裝合成」技術興建資助出售房屋項目，初步規劃約250個單位，預計2024/25年度落成，最快2023年推售，是全港首個「組裝合成」資助出售房屋項目。他並稱，隨着房協正展開多個房屋項目，預計4至5年後現金流處於最低水平，會研究透過借貸或其他融資安排籌集資金，以應付未來建屋需要。

明報記者 黃俊鋒 黃偉超

房協未來5至10年正展開16個房屋項目，其中一個是位於洪水橋洪福邨旁的專用安置屋邨項目，供受洪水橋新發展區影響的住戶原區安置，預料可提供約2100個單位，包括出租及資助出售單位。

陳欽勉接受本報訪問表示，繼沙田乙明邨的長者屋後，房協亦正計劃以混凝土「組裝合成」技術於洪水橋興建資助出售房屋項目，初步規劃約250個單位，預計2024/25年度落成，最快於2023年出售樓花。

乙明組裝長者屋料最快年底動工

他稱，採用「組裝合成」技術與否，始終受制於現場環境配套，例如附近道路是否適合重型車輛吊運預製組件到地盤等，由於新界新發展區地盤空間較大，相信有空間採用。被問到日後會否籌建更多「組裝合成」資助房屋項目，他稱房協將視乎今次洪水橋項目推出後的市場反應，以及每個發展項目的環境再決定。

至於乙明邨採用鋼鐵「組裝合成」技術興建的長者屋，他稱房協下月起先展開地盤平整等工序，預料最快今年底正式展開工程。

4年後近「乾塘」 考慮借錢發債

陳欽勉說，房協今年亦會進駐啟德及安達臣道的地盤興建資助房屋。他承認受經濟及疫情影響，房協的營運資金較正常日子「緊張」，但目前財務狀况健康。他預計，在4至5年後房協現金流處於最低水平，「會檢視對中長期現金流的考慮，牽涉到建築工作、補地價予政府，這些金額會較大」，在現時外圍環境「放水」下，預期利息處於低水平，借貸成本會較相宜，房協會考慮研究向銀行借貸或發行債券籌集資金，但目前未有時間表，會繼續檢視財政狀况。

對於政府去年提出撥款200億元購置60個物業以設立約130個社福設施，陳欽勉透露，社署曾就個別房協物業接觸過房協，但暫未達購置階段。房協持開放態度，部分屬於昔日發展項目，例如一些單幢樓項目的地舖，若政府認為是適合，可考慮售予政府。

設內部團隊 研新科技升顧客體驗

他又說，為配合作為「房屋實驗室」的定位，房協將成立一個內部團隊去探索未來的服務發展路向，以及如何應用新科技提升顧客體驗及內部程序等。他舉例，房協發展的長者房屋受社會歡迎，並認為已成為房協的標記，故會探索「以後是否有其他（房屋）類別」，從而建構更多項目共融社區。

陳欽勉於2018年12月加入房協出任副行政總裁，之前曾在政府政務職系服務20年，以及擔任保良局行政總監6年。被問到為何加入房協，他稱希望繼續為社會提供公共服務，其中房屋是社會多年關注的問題，而社會對房協提供房屋服務的期望很大，加上房協的彈性較一般公共機構高，「好肯試新嘢」，他樂意接受挑戰。

相關字詞﹕洪水橋 資助房屋 組裝合成 陳欽勉 房協

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