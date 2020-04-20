10警落更齊消夜起爭執 警長涉樽扑女警頭被捕

重案組跟進 警方：絕不姑息

警方表示昨凌晨約4時30分，接獲31歲姓蘇女子報案，稱與40歲姓梁男子因瑣事爭執，其間懷疑梁以玻璃樽及手襲擊蘇後離去。警方調查後昨午在元朗區拘捕梁，涉嫌普通襲擊被捕，暫列普通襲擊案件處理，交由元朗警區重案組跟進。傷者與被捕男子均為休班警。警方重申，警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

充當「和事老」遇襲 事後10警離場

據了解，10名隸屬天水圍軍裝巡邏小隊警員，收工後相約往元朗屏輝徑近屏會街分開3枱消夜，其間一名警長與警員爭執，一名女警充當「和事老」引起警長不滿，混亂中疑遭對方用玻璃樽襲擊，頭部受傷，其後全部休班警離開現場，衝鋒隊接獲襲擊傷人報案後曾到場調查。頭部紅腫女警其後到元朗博愛醫院求醫，傷勢並無大礙，獲發兩日病假紙。

元朗區議員張秀賢表示，相信大部分市民都不能接受休班警在公眾地方打鬥，而在限聚令生效期間應減少外出聚餐，警方作為執行限聚令的紀律部隊，理應更清楚法例，考慮要求警方在區議會會議交代。