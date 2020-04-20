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收數宗索償 警稱續按指引安全使用

【明報專訊】警方回覆本報查詢時透露，至今收到數宗與警方使用催淚煙相關的索償個案，但案件已進入司法程序，警方不評論。警方強調，使用催淚煙是為了於警方和「暴徒」之間製造安全距離，避免出現近距離衝突，務求於驅散及控制暴力場面的同時，盡量減低雙方受傷的可能。警方就裝備及彈藥使用有嚴謹指引，亦參考製造商提供的安全確認，確保所有使用的裝備及彈藥安全和操作正常。警方會繼續根據相關指引，安全地使用有關裝備。

公共衛生研究社成員呂詩婷表示，目前正做研究探討催淚煙對記者健康的影響，初步發現催淚煙會產生較多即時或短期影響，長期影響較少，而記者大多身體健康、亦有充足個人保護裝備。

研究者：曾有長期病患吸入致死

她說，過往研究顯示，催淚煙對有哮喘或慢阻肺病的長期病患者可能有更嚴重的影響。紀錄上，確有患者接觸催淚煙後出現嚴重反應甚至死亡的個案。但目前關於長期接觸催淚煙對人體影響的研究十分有限，目前難下定論。

香港人權監察、公共衛生研究社及民權觀察早前就香港警察使用化學武器和催淚彈問題，向聯合國人權特別報告員提出緊急申訴。聯合國人權理事會「危險物質及廢料的無害環境管理和處置對人權影響問題」特別報告員及「和平集會和結社自由權利問題」特別報告員1月底致函中國政府，要求特區政府回應和交代催淚氣體的成分，但60日限期內未獲回覆，港府本月初稱已向中央政府提供交予聯合國的回應。

警方早前公布在2019/20財政年度，在處理大型騷亂行動中使用過實彈19發、催淚彈16,191粒、海綿彈1880粒、橡膠子彈10,100粒和布袋彈2033粒。

（反修例風暴）

相關字詞﹕聯合國 催淚彈 警方

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