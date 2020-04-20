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哮喘婦三吸催淚煙後猝逝 家屬促警公開成分

【明報專訊】去年反修例運動中，警方發射逾萬枚催淚彈，不少吸入催淚煙者不適。一名患有哮喘的50多歲「和理非」女士，去年10月起不時會赴示威現場冀以「師奶」身分保護年輕示威者，她先後在沙田好運中心、中大和理大吸入催淚煙（見圖），曾因呼吸困難入院留醫。去年12月2日，她因呼吸困難在家返魂乏術。其女兒質疑催淚煙有害導致母親離世，籲社會要關注催淚煙的禍害，要求警方公開催淚彈成分，「既然無問題，為何不公開？」警方強調，有安全使用彈藥。

為保護年輕人 赴現場扮街坊

「媽媽一直都是半港豬師奶，但後來慢慢了解警察濫暴的問題，開始看新聞了解（反修例）運動。」死者女兒A小姐和友人B小姐早前接受本報專訪，談及這個和理非師奶生前的點滴。B小姐說：「去年8月開始，我不時聽到她批評警方專拉年輕人，問我們可以做什麼，好想我帶她去前線，但我不希望她出事，因為她有哮喘。」友人憶述這名和理非師奶，「好似守護孩子的家長一樣」，「她最激進的一次，只是在沙田好運中心，為了讓小朋友有機會走，將玻璃樽丟向警察……她雖然怕，但都堅持保護小朋友，不時會去衝突現場扮街坊」。

曾透不到氣送院 不敢說吸催淚煙

B小姐續說，好友生前於10月1日首次在沙田好運中心吸入催淚煙，「當日她只是戴了普通口罩，咳得好厲害，但噴了藥後好一點」。後來好友亦在中大和理大吸入催淚煙，並曾於11月15日因為透不到氣送院，「但她不敢向醫生講自己吸過催淚煙，她當時在醫院說『附近有狗（警察）』，怕他們（警察）知她曾上前線」。醫生着她留院觀察一晚，翌日就出院。

A小姐稱媽媽患有哮喘，多年來都無事，但自從在理大吸入催淚煙就在家中咳不停，「初初以為是轉天氣」。直至12月2日晚上，媽媽再因透不到氣要召救護車，可惜救護車抵達前，媽媽已返魂乏術。女兒當時剛巧不在港，「父親說，不解剖了，追究都無用，人都死了」。

二人都質疑為何警方至今都拒絕公開催淚彈的成分，既然無問題為何不公開。A小姐籲大家不要忽視催淚煙對人體影響，要正視催淚彈造成的傷害，「大家可能以為吸了無問題，但其實日積月累，政府和市民都要正視。不要以為好正常，用催淚彈根本就不是正常」。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，催淚煙或會加劇哮喘者氣管發炎，但一般而言，可因應情况調校哮喘藥物劑量，情况會有改善。許說，哮喘者使用藥物後，催淚煙的影響一般是短暫和可回復正常的，而病人如何用藥亦會影響結果。他提到，在家猝死有可能是其他原因導致，包括心臟病，死因解剖可提供更多資料。

專家：或加劇發炎 用藥多復常

本報曾向警方查詢會否公開催淚彈的化學成分，警方回覆稱，催淚煙的主要成分為一種名為「鄰氯代苯亞甲基丙二腈」的物質，吸入催淚煙主要會令皮膚及眼睛感到灼熱、鼻和喉受刺激而導致咳嗽、打噴嚏、短暫感到呼吸困難等徵狀。受影響者只要離開催淚煙範圍，便可於短時間內復元。

警：離場可復元 用時盡量顧安全

警方強調，使用催淚煙時會盡量顧及其他人士安全，並於行動前盡可能透過各種渠道與附近管理處、商戶及老人院等保持緊密聯繫，提醒他們警方就示威活動可能會做的行動，以便他們做出相應安排。

明報記者 楊康琪

（反修例風暴）

相關字詞﹕催淚煙 哮喘 反修例風波

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