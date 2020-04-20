稱和平集會權受認可 5國際法律組織促撤控

大律師公會主席、資深大律師戴啟思表示，國際對香港狀况表達關注，港府要清晰回應、給予有信服力的理據，否則要承擔後果。

指示威拘捕相距久 當局無解釋

國際律師協會等5個組織的聯合聲明指出，香港民主運動領袖已爭拗良久，其和平集會示威權利毋須當局批准，並指當局無解釋為何示威與拘捕時間相距甚久。聲明又稱，聯合國人權委員會已多次表達以「非法集結」等控罪控告和平示威者會違反人權，拘捕知名的媒體擁有人更會造成寒蟬效應。

江樂士：警限集會須「正當目的」

前刑事檢控專員江樂士回覆本報電郵查詢表示，2005年梁國雄案中亦曾爭拗警務處長有權限制和平集會屬違憲，但終院不同意，但江樂士稱當時法院明言警務處長決定限制和平集會自由前，必須應用「合乎比例測試」，意味有關限制必須出於正當（legitimate）目的，包括確保良好秩序、維持公眾安全。

江樂士又稱，若警務處長有合理基礎，例如嚴重爆發暴動風險，便有權拒批許可，指若批出許可會導致重大公眾安全危機是不負責任，因此此罪行立法時被視為嚴重，最高刑罰是入獄5年。

李柱銘、吳靄儀一旦罪成，對他們的大律師執業資格會否有影響？大律師公會中人稱，他們若罪成須先通知公會，視乎需否紀律聆訊，考慮因素包括會否令公會蒙羞。

（反修例風暴）