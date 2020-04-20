港聞

港聞二

拘泛民案美澳斥京打壓 外交部公署：美政客褻瀆法治 佩洛西促白宮執行《港人權民主法》

【明報專訊】15名民主派人士涉於去年反修例風波期間組織、參與未經批准集結而被捕，事件上升至國際層面。繼英國外交部後，美國、澳洲政界紛就事件表態，斥北京打壓香港自由民主，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，圖）更稱總統特朗普需盡快執行《香港人權與民主法案》。浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，拘捕這批泛民「震撼很大」，料針對香港、中國的政經制裁行動會面對更少阻力。

外交部駐港特派員公署發言人昨發表聲明，稱警方行動是依法執法、維護香港法治，「外國無權干預」，又斥美國政客歪曲《中英聯合聲明》、「為反中亂港分子開脫罪責」，斥是「助紂為虐，褻瀆法治」。

港府：入司法程序 不應揣測

政府發言人昨重申，執法機關、律政司的調查、檢控工作，均嚴格按法律進行，又引述律政司長鄭若驊稱，案件不會因涉案人政治理念、背景而有不同處理。發言人稱案件已進入司法程序，任何人均不宜評論，更稱不應作毫無根據的揣測，「這類指控或會被視為企圖影響我們妥善地執行公職」。

蓬佩奧批違聯合聲明 華斥歪曲

美國國務卿蓬佩奧昨發表聲明，稱美國譴責香港拘捕民主派人士，斥北京及其香港代表持續作出不符《中英聯合聲明》所承諾的透明度、法治及高度自治。他在Twitter說事件令人深感憂慮，政治化的執法不符言論、結社及和平集會自由等普世價值。

美國司法部長巴爾（William P. Barr）譴責事件損害法治、反映中共與西方自由民主價值如何對立，再度反映不能信任（cannot be trusted）中共。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在Twitter稱，中共不能以疫情為掩護，在港拘捕和平示威領袖，批北京限制香港自由、自主。眾議院議長佩洛西則稱，在全球對抗新冠肺炎疫情時，香港人權、民主持續被打壓，要求特朗普盡快開始執行《香港人權民主法》。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）亦發表聲明，稱此事發生在全球對抗新冠疫情之時，令人憂慮，會侵蝕善意與信任。

李柱銘：京倘允不干預 坐牢何妨

前日被捕的民主黨創黨主席李柱銘回應本報查詢稱，相信自己與其餘14名被捕者一樣，對於入獄的憂慮遠不及對香港將來的憂慮，「若中央讓我們發展民主、不插手干預，坐牢有什麼所謂？」他指對於國際的發聲，中央需要負責，又憶述當年發表《中英聯合聲明》時，中方因希望國際持續在港投資，遂邀請國際社會關注香港、支持聯合聲明，「現時變了樣，（外國）為何不可干預？」

學者：國際震撼大 制裁或增

陳家洛稱，警方拘捕這批人士「震撼很大」，加深國際對中國的負面評價，對香港自由度、管治評價更絕對不利。他相信美國民主、共和兩黨在選舉年不會放過中國議題，令香港情况亦變重要，料即使沒有針對個人的制裁名單，亦會有很多新增的審查機制及程序，直接影響香港經貿地位。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕佩洛西（Nancy Pelosi） 外交部駐港特派員公署 香港人權與民主法 李柱銘 非法集結

上 / 下一篇新聞

接觸英國抵港客 維珍女地勤染疫 相隔10日再現本地個案 張竹君：反映隱形傳播鏈
接觸英國抵港客 維珍女地勤染疫 相隔10日再現本地個案 張竹君：反映隱形傳播鏈
許樹昌料港府延長限聚令 「28天無新增本地個案 可考慮復工復課」
許樹昌料港府延長限聚令 「28天無新增本地個案 可考慮復工復課」
歐耀佳批世衛判斷內地疫情能力
歐耀佳批世衛判斷內地疫情能力
工會倡新冠肺炎納職業病 羅致光稱現時條例足索償
工會倡新冠肺炎納職業病 羅致光稱現時條例足索償
失業率料續升 張建宗：短期難好轉 飲食界預測業內達8.5% 促快批次輪基金
失業率料續升 張建宗：短期難好轉 飲食界預測業內達8.5% 促快批次輪基金
【疫境時刻】航班不再飛 嗜旅地勤驟變格價夫婦
【疫境時刻】航班不再飛 嗜旅地勤驟變格價夫婦
跨境考生無住處 校方代租酒店 落難見真情 遺憾在校惡待恩師
跨境考生無住處 校方代租酒店 落難見真情 遺憾在校惡待恩師
澳門5‧4復課 港中學稱準備好盼與教局商討
澳門5‧4復課 港中學稱準備好盼與教局商討
5億元遙距營商5月申請 最多資助30萬
5億元遙距營商5月申請 最多資助30萬
保險零售業調查：三成人零收入 四成人減薪
保險零售業調查：三成人零收入 四成人減薪
稱和平集會權受認可 5國際法律組織促撤控
稱和平集會權受認可 5國際法律組織促撤控
哮喘婦三吸催淚煙後猝逝 家屬促警公開成分
哮喘婦三吸催淚煙後猝逝 家屬促警公開成分
收數宗索償 警稱續按指引安全使用
收數宗索償 警稱續按指引安全使用
10警落更齊消夜起爭執 警長涉樽扑女警頭被捕
10警落更齊消夜起爭執 警長涉樽扑女警頭被捕
洪水橋擬建首幢組裝「居屋」 房協暫定250伙 最快2023推售
洪水橋擬建首幢組裝「居屋」 房協暫定250伙 最快2023推售
測量師：「組裝」只大地盤適用 暫難建30層
測量師：「組裝」只大地盤適用 暫難建30層
商戶半租延長至9月 減幅研增至75%
商戶半租延長至9月 減幅研增至75%
售票網無飛可賣 變播放平台續命
售票網無飛可賣 變播放平台續命
各地演唱會紛轉網上直播
各地演唱會紛轉網上直播
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳文遠呻再被迫換新iPhone 前日有份被捕 單雞孖太太遠足
【Emily】吳文遠呻再被迫換新iPhone 前日有份被捕 單雞孖太太遠足
【Emily】代表體育界 馬逢國：唔熟體育界
【Emily】代表體育界 馬逢國：唔熟體育界
【Emily】曾被DQ科大本地生 再高票當選校董
【Emily】曾被DQ科大本地生 再高票當選校董
【Emily】Tanya約KM跑步 嚴守限聚令
【Emily】Tanya約KM跑步 嚴守限聚令
【Emily】皇仁Old Boy力量 助基層童出遊
【Emily】皇仁Old Boy力量 助基層童出遊
【Emily】陳恒鑌城門水塘執20磅垃圾
【Emily】陳恒鑌城門水塘執20磅垃圾