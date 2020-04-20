拘泛民案美澳斥京打壓 外交部公署：美政客褻瀆法治 佩洛西促白宮執行《港人權民主法》

外交部駐港特派員公署發言人昨發表聲明，稱警方行動是依法執法、維護香港法治，「外國無權干預」，又斥美國政客歪曲《中英聯合聲明》、「為反中亂港分子開脫罪責」，斥是「助紂為虐，褻瀆法治」。

港府：入司法程序 不應揣測

政府發言人昨重申，執法機關、律政司的調查、檢控工作，均嚴格按法律進行，又引述律政司長鄭若驊稱，案件不會因涉案人政治理念、背景而有不同處理。發言人稱案件已進入司法程序，任何人均不宜評論，更稱不應作毫無根據的揣測，「這類指控或會被視為企圖影響我們妥善地執行公職」。

蓬佩奧批違聯合聲明 華斥歪曲

美國國務卿蓬佩奧昨發表聲明，稱美國譴責香港拘捕民主派人士，斥北京及其香港代表持續作出不符《中英聯合聲明》所承諾的透明度、法治及高度自治。他在Twitter說事件令人深感憂慮，政治化的執法不符言論、結社及和平集會自由等普世價值。

美國司法部長巴爾（William P. Barr）譴責事件損害法治、反映中共與西方自由民主價值如何對立，再度反映不能信任（cannot be trusted）中共。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在Twitter稱，中共不能以疫情為掩護，在港拘捕和平示威領袖，批北京限制香港自由、自主。眾議院議長佩洛西則稱，在全球對抗新冠肺炎疫情時，香港人權、民主持續被打壓，要求特朗普盡快開始執行《香港人權民主法》。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）亦發表聲明，稱此事發生在全球對抗新冠疫情之時，令人憂慮，會侵蝕善意與信任。

李柱銘：京倘允不干預 坐牢何妨

前日被捕的民主黨創黨主席李柱銘回應本報查詢稱，相信自己與其餘14名被捕者一樣，對於入獄的憂慮遠不及對香港將來的憂慮，「若中央讓我們發展民主、不插手干預，坐牢有什麼所謂？」他指對於國際的發聲，中央需要負責，又憶述當年發表《中英聯合聲明》時，中方因希望國際持續在港投資，遂邀請國際社會關注香港、支持聯合聲明，「現時變了樣，（外國）為何不可干預？」

學者：國際震撼大 制裁或增

陳家洛稱，警方拘捕這批人士「震撼很大」，加深國際對中國的負面評價，對香港自由度、管治評價更絕對不利。他相信美國民主、共和兩黨在選舉年不會放過中國議題，令香港情况亦變重要，料即使沒有針對個人的制裁名單，亦會有很多新增的審查機制及程序，直接影響香港經貿地位。

明報記者

（反修例風暴）