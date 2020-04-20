港聞

港聞一

澳門5‧4復課 港中學稱準備好盼與教局商討

【明報專訊】港澳中小學農曆年假後停課至今，澳門昨率先宣布復課安排，高中生5月4日復課，以及初中生5月11日復課。而小學復課安排則視乎中學復課情况和疫情變化再公布，不排除幼兒及特殊教育學生本學年不回校上課。

至於香港仍然是復課無期，中學校長會主席鄧振強昨稱，現時防疫物資供應緊張情况已紓緩，而學校疫情期間一直運作，準備好復課，冀與教育局開會商討復課安排。

鄧振強稱，擔心停課太久對學生有不利影響，冀各級學生有機會返校，回復有規律的校園生活，他期望教育局與學界討論復課安排。

津貼中學議會當然執委林日豐表示，有信心學校準備好復課，並希望當局提供有關衛生及人群控制的指引，供學校參考。他希望在疫情緩和及當局放寬「限聚令」時，學生能復課，「返回較自然的生活環境」。

灣仔區校長聯會主席戴德正表示，學校準備好復課，但認為應待5月底考完中學文憑試筆試，以及疫情緩和時，才安排學生返校。他說，屆時學期剩下約兩個月，而現時「口罩供應好好多」，相信學校有足夠口罩應付復課。

教局：緊密聯絡教界 續聽意見

教育局回覆查詢時表示，局方一直與教界就停課及復課事宜保持緊密聯絡，沒有停頓，又稱會繼續就疫情聽取醫學意見、跟進學校的準備，以及防疫物資的供應，從而考慮具體復課日期。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕復課 文憑試 澳門 香港 教育局

上 / 下一篇新聞

接觸英國抵港客 維珍女地勤染疫 相隔10日再現本地個案 張竹君：反映隱形傳播鏈
接觸英國抵港客 維珍女地勤染疫 相隔10日再現本地個案 張竹君：反映隱形傳播鏈
許樹昌料港府延長限聚令 「28天無新增本地個案 可考慮復工復課」
許樹昌料港府延長限聚令 「28天無新增本地個案 可考慮復工復課」
歐耀佳批世衛判斷內地疫情能力
歐耀佳批世衛判斷內地疫情能力
工會倡新冠肺炎納職業病 羅致光稱現時條例足索償
工會倡新冠肺炎納職業病 羅致光稱現時條例足索償
失業率料續升 張建宗：短期難好轉 飲食界預測業內達8.5% 促快批次輪基金
失業率料續升 張建宗：短期難好轉 飲食界預測業內達8.5% 促快批次輪基金
【疫境時刻】航班不再飛 嗜旅地勤驟變格價夫婦
【疫境時刻】航班不再飛 嗜旅地勤驟變格價夫婦
跨境考生無住處 校方代租酒店 落難見真情 遺憾在校惡待恩師
跨境考生無住處 校方代租酒店 落難見真情 遺憾在校惡待恩師
5億元遙距營商5月申請 最多資助30萬
5億元遙距營商5月申請 最多資助30萬
保險零售業調查：三成人零收入 四成人減薪
保險零售業調查：三成人零收入 四成人減薪
拘泛民案美澳斥京打壓 外交部公署：美政客褻瀆法治 佩洛西促白宮執行《港人權民主法》
拘泛民案美澳斥京打壓 外交部公署：美政客褻瀆法治 佩洛西促白宮執行《港人權民主法》
稱和平集會權受認可 5國際法律組織促撤控
稱和平集會權受認可 5國際法律組織促撤控
哮喘婦三吸催淚煙後猝逝 家屬促警公開成分
哮喘婦三吸催淚煙後猝逝 家屬促警公開成分
收數宗索償 警稱續按指引安全使用
收數宗索償 警稱續按指引安全使用
10警落更齊消夜起爭執 警長涉樽扑女警頭被捕
10警落更齊消夜起爭執 警長涉樽扑女警頭被捕
洪水橋擬建首幢組裝「居屋」 房協暫定250伙 最快2023推售
洪水橋擬建首幢組裝「居屋」 房協暫定250伙 最快2023推售
測量師：「組裝」只大地盤適用 暫難建30層
測量師：「組裝」只大地盤適用 暫難建30層
商戶半租延長至9月 減幅研增至75%
商戶半租延長至9月 減幅研增至75%
售票網無飛可賣 變播放平台續命
售票網無飛可賣 變播放平台續命
各地演唱會紛轉網上直播
各地演唱會紛轉網上直播
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】吳文遠呻再被迫換新iPhone 前日有份被捕 單雞孖太太遠足
【Emily】吳文遠呻再被迫換新iPhone 前日有份被捕 單雞孖太太遠足
【Emily】代表體育界 馬逢國：唔熟體育界
【Emily】代表體育界 馬逢國：唔熟體育界
【Emily】曾被DQ科大本地生 再高票當選校董
【Emily】曾被DQ科大本地生 再高票當選校董
【Emily】Tanya約KM跑步 嚴守限聚令
【Emily】Tanya約KM跑步 嚴守限聚令
【Emily】皇仁Old Boy力量 助基層童出遊
【Emily】皇仁Old Boy力量 助基層童出遊
【Emily】陳恒鑌城門水塘執20磅垃圾
【Emily】陳恒鑌城門水塘執20磅垃圾