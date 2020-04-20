澳門5‧4復課 港中學稱準備好盼與教局商討

【明報專訊】港澳中小學農曆年假後停課至今，澳門昨率先宣布復課安排，高中生5月4日復課，以及初中生5月11日復課。而小學復課安排則視乎中學復課情况和疫情變化再公布，不排除幼兒及特殊教育學生本學年不回校上課。
至於香港仍然是復課無期，中學校長會主席鄧振強昨稱，現時防疫物資供應緊張情况已紓緩，而學校疫情期間一直運作，準備好復課，冀與教育局開會商討復課安排。
鄧振強稱，擔心停課太久對學生有不利影響，冀各級學生有機會返校，回復有規律的校園生活，他期望教育局與學界討論復課安排。
津貼中學議會當然執委林日豐表示，有信心學校準備好復課，並希望當局提供有關衛生及人群控制的指引，供學校參考。他希望在疫情緩和及當局放寬「限聚令」時，學生能復課，「返回較自然的生活環境」。
灣仔區校長聯會主席戴德正表示，學校準備好復課，但認為應待5月底考完中學文憑試筆試，以及疫情緩和時，才安排學生返校。他說，屆時學期剩下約兩個月，而現時「口罩供應好好多」，相信學校有足夠口罩應付復課。
教局：緊密聯絡教界 續聽意見
教育局回覆查詢時表示，局方一直與教界就停課及復課事宜保持緊密聯絡，沒有停頓，又稱會繼續就疫情聽取醫學意見、跟進學校的準備，以及防疫物資的供應，從而考慮具體復課日期。