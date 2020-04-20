跨境考生無住處 校方代租酒店 落難見真情 遺憾在校惡待恩師

抵港突失住所 「想過要睡天橋底」

應屆DSE考生樊麗娜及梁曉欣，就讀圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，家住深圳福田區，每天跨境上學。上月2日兩人離家來港，預算14日檢疫後，一同暫住親戚家，沒想過因一些事故，二人獲知沒有地方住了。樊麗娜稱當刻「真的有想過要睡在天橋底」。

班主任聞棄考 即代張羅住宿

二人想到，根本不可能支付兩個月的酒店費用，遂打算向班主任「告知一聲」棄考決定，怎料班主任竟立即向校方反映，「比我們更緊張」，又不斷安撫她們很快可解決，「擔心我們突然不考轉身走」。樊麗娜見班主任熱心幫忙，不禁回想起，一直與班主任關係普通，自己又態度不佳，以往老師要她交功課，只會反駁「我偏不交」。

校長馮金燕稱，一直與該區中學校長會統籌跨境考生住處安排，甫知道兩人突然失去住所，即代安排入住天水圍一間酒店，費用由校方及教育局分擔，兩人便從深圳的鄰居，成了兩個月室友。

校方最大願望：讀好書人安全

不過，二人卻不知背後校方的協調及付出，甚至一直誤以為是當局安排住處，至訪問期間，才得知原來一直是校長及當區校長會多番統籌。

「好多校長都好疼同學仔，很早已想出不同方案」，馮金燕緩緩地說。副校長彭家強稱，作行政決定時，有時會忽略了小眾，但小部分同學正正需要特殊幫助，校方多番頻撲，也只因「讀好書、考好試、安全，就是我們最大的願望」。

停課未完成教學 兩生無奈應考

校董：學習面對不公

離家逾月，於酒店溫習，最大挑戰並非思鄉，而是自學。疫情導致各校停課，化學科有逾10個章節未完成教學。梁曉欣只好靠學習材料自學，惟內容本身有一定難度，「有時都不知自己溫習什麼」。對醫學及護理科有興趣的樊麗娜也有同感，「前兩年的考生都可以教完書先考，我們就無得揀，都幾無奈」。

圓玄學院副主席兼該校校董湯修齊認為，考生可「學習在不公平的環境下，面對不公平」，每人成長的時候總會經歷一個「大時代」，學到的經歷，將成教育下一代的故事。

文憑試開考在即，兩人都急不及待想考試，揚言「明日考都得」。如一切順利，兩人最早下月13日便考完回家；檢疫時曾三餐杯麵，終可回家吃上一頓思念已久的回鍋肉。

明報記者 蕭愷情

（抗疫新階段）