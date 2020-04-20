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失業率料續升 張建宗：短期難好轉 飲食界預測業內達8.5% 促快批次輪基金

【明報專訊】受新型冠狀病毒疫情影響，本港失業率加速惡化，政務司長張建宗和財政司長陳茂波均預告統計處今公布的1至3月經季節調整失業率將進一步上升，張更稱就業狀况亦難在短期內好轉，料應屆畢業生較往年難搵工。有中小企業界及學者料今日公布最新失業率介乎4%至5%，飲食界更預測業界失業率飈升至8.5%，促政府盡快批出第二輪防疫基金，讓業界渡過難關。

統計處上月公布去年12月至今年2月的失業率為3.7%，不但連升5個月，亦是自2010年12月以來逾9年新高。資料顯示，失業率自去年7至9月錄得2.9%後一直攀升，上月公布12至2月的失業率升至3.7%，上升了0.8個百分點。

政府：3萬新職涵蓋不同學歷

張建宗昨於網誌稱，去年12月至今年2月，經季節性調整的失業率顯著上升至3.7%，是超過9年來高位，而2月份的數據仍未反映疫症全球大流行情况，預料就業狀况難以在短期內好轉，很多企業會緊縮人力資源，而5至7月正值應屆畢業生求職高峰期，預期他們就業將比往年困難。政府會投放資源「創職位」，未來兩年會創造約3萬個臨時職位，涵蓋不同技能及學歷，為應屆畢業生提供職位，包括樓宇測量、城市規劃，以及工程的畢業實習計劃等。

陳茂波亦預期最新失業率會加速惡化，政府第二輪防疫抗疫基金未必做到最周全，但「肯定可以一定程度」緩解失業率上升的速度及幅度。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才料1至3月失業率升至約4%，他解釋，今年1月市道仍算正常，而「限聚令」則於3月底才實施，料失業率升幅與上月相若。政府早前延長「限聚令」，強制關閉健身中心、卡拉OK及酒吧等處所至本月23日，若再延長禁令，會有更多業界結業，到時失業率上升幅度會更快。

學者：延限聚令恐失業率更飈

中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦料今日公布失業率會升至5%，他認為部分店舖面積較大的企業，由於租金高昂，即使有補助亦撐不下去，而部分屬「高危」的中小企，能否渡過難關視乎政府能否盡快批出資助，促請政府盡快公布細節並接受申請。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業是失業重災區之一，去年12月至今年2月失業率高達7.5%，料今日公布最新數字，會進一步飈升至8.5%，「升至9%都不會詫異」，因今年2、3月疫情進入高峰期，業界生意大受打擊，不少食肆都有裁員。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕抗疫基金2.0 失業率 新型冠狀病毒疫情

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