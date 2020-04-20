工會倡新冠肺炎納職業病 羅致光稱現時條例足索償

本港先後有多名空中服務員確診。香港空勤人員總工會主席陳佩妍表示，據悉至少有3宗個案已由患者所屬的航空公司呈報勞工處，惟公司向工會表示要先查明源頭，方可確定是否屬工傷。陳佩妍批評航空公司「拋波給勞工處」，「要不是上班，為何空中服務員會前往疫區？」

75宗疑因公染疫 職工盟：僅兩僱主願賠償

工業傷亡權益會翻查確診個案資料，發現截至4月17日，有約70名確診者很大可能是工作期間受感染，包括外傭、美容師、酒吧樂手等。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文促請政府將新冠肺炎列為職業病，保障因公染疫的僱員。職工盟主席吳敏兒引述勞工處回覆立法會議員提問時表示，截至4月1日，正跟進75宗懷疑因工作感染新型冠狀病毒個宗，當中12宗由僱主呈報，僅兩名僱主明確表示會承擔僱員賠償責任。吳敏兒說，如不將新冠肺炎列入職業病，「僱員自己也不知道可否索償」，擔心僱傭爭拗感染原因，申索者可能面對冗長法律程序。

勞工及福利局長羅致光昨發表網誌表示，《僱員補償條例》中訂明僱員若染上疾病，縱不是指定可獲補償的職業病，但在工作期間遭遇意外以致身體受傷或死亡，僱員仍可向僱主追討補償。他說2003年本港爆發SARS，病毒當時仍未屬於指定可獲補償的職業病，勞工處收到415宗呈報感染SARS的僱員補償申索個案中，約九成經處理後獲解決。他說，一些出現爭議的個案中，大部分僱主考慮過衛生署的接觸者追蹤報告，均確認僱員是在受僱工作期間感染。

（抗疫新階段）