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許樹昌料港府延長限聚令 「28天無新增本地個案 可考慮復工復課」

【明報專訊】禁止多於4人聚集的「限聚令」將於本周四（23日）屆滿，政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌預料，港府會延長「限聚令」。鑑於昨日再次出現本地個案，許樹昌建議在新個案入院後重新計算28天，若再無本地新增個案，港府再檢視逐步鬆綁。

限聚令原定周四屆滿

身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，要由本港出現最後一宗本地個案的入院日起，計算兩個潛伏期、即28日，若無本地個案，本地疫情才算受控。

本港昨日連續8天確診個案維持單位數，原本最後一宗本地個案為4月9日確診的43歲男子。惟昨日新增一名維珍航空女地勤確診，被列為本地個案。許樹昌建議，要改由該女地勤入院日起計28天內，再沒新增本地個案或異常群組爆發，才考慮逐步鬆綁限制措施，屆時公務員應可復工；中學生亦可以復課。他相信港府會延長本周四屆滿的「限聚令」。

至於經內地入境須強制家居檢疫14天的措施將於5月7日屆滿，被問到需否延長，許樹昌認為要留意內地復工復課後有否第二波疫情爆發，如無病徵的隱性患者數量多，亦建議為內地入境者做病毒檢測。他指出，本港稍後可考慮為社區人士做血清抗體測試，以評估社區有多少隱藏的無病徵患者。

梁子超質疑成效 稱洗手戴口罩最重要

衛生防護中心傳染病處主任張竹君亦認為，最穩妥做法是由最後一宗本地個案入院日起，再假設部分患者出現病徵後未必即時求醫，若連續35天內均沒有新增本地個案，再判斷本地疫情是否受控及沒有傳播鏈。她補充，港府制定措施時有所不同，除了考慮疫情是否受控、有否新增個案，還會考慮其他公共衛生以外的因素。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則認為限聚令的效用成疑，因考慮到公共交通工具、超級市場或排隊等外賣，不時超過4人聚集，認為最重要是市民養成衛生意識，勤洗手及戴口罩。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕許樹昌 限聚令

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