接觸英國抵港客 維珍女地勤染疫 相隔10日再現本地個案 張竹君：反映隱形傳播鏈

昨增兩確診 一為英國返港男教師

本港昨累計1026宗個案，包括一宗疑似個案。昨新增兩宗確診，包括一名35歲男教師，1月起赴英國，4月17日從英國經多哈轉機返港後，在亞博採樣中心留下深喉唾液樣本後，返紅磡寶石戲院大廈A座家居檢疫，其後樣本被檢測對病毒呈陽性。

另一宗屬本地個案，患者為47歲維珍航空女地勤，4月6日開始咳嗽。她獨居東涌裕東苑賀東閣。3月23日至31日潛伏期間主要放假留在家，至4月1日復工，協助分流及指示英國抵港旅客乘搭專車、取行李等，有時會回答旅客查詢。她4月14日及16日曾在機場求醫，4月17日到北大嶼山醫院急症室，翌日交深喉唾液樣本，至昨確診。

張竹君指機場高危 或間接環境感染

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，患者沒接觸確診者，但有不少英國返港者確診，雖然該確診女地勤未必和返港者直接接觸，但機場屬高危地點，有可能透過間接接觸或環境而感染。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，地勤有可能被英國返港者傳染，料染疫與工作性質有關。他指出地勤工作有風險，因不少入境旅客可能帶病毒，特別由歐洲及北美返港者。

地勤與同事共膳 69人須驗病毒

張竹君說患者曾與同事共膳，其中一人現病徵，其他同事非密切接觸者，但希望了解當中有否隱性患者，故安排69名同事作病毒檢測；該女地勤稱沒參與高危活動或聚會，只曾到寓所附近富東商場。張竹君說病徵輕微者未必立即求醫，而在社區遊走可形成隱性傳播鏈，呼籲從事高危職業或接觸較多旅客的人提高警覺，留意自己有否病徵並盡早求醫。

上次發現本地個案已是4月9日，第968宗個案的43歲男子感染源頭不明。對於再有本地個案，張竹君說反映有社區隱形傳播鏈，有專家認為本周四屆滿的「限聚令」需再延長（見另稿）。

今日起，所有機場抵港且沒病徵者除須在亞博臨時採樣中心等候深喉唾液樣本檢測結果，會獲發多一個樣本瓶，在檢疫期完結前須再驗病毒。張竹君說，他們須在檢疫期第12日清晨交樣本，第13日化驗將有化驗結果，如檢疫者其後沒收通知，14日檢疫期便可結束。

明報記者

（抗疫新階段）

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