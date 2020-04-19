另一宗偷的士司機袋 4南亞青年被擒

4名南亞裔青少年14至19歲，涉嫌盜竊被捕，其後被押上警車載返警署扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第1隊跟進，警方將調查他們是否與近期連串類似案件有關。

尖沙嘴本月兩案相似 警查是否關連

事發昨凌晨1時許，55歲姓吳男司機在深水埗南昌街接載4名男乘客往油麻地京士柏道，乘客下車後，吳始發現放在前座的袋不翼而飛，袋內約有1700元現金及約一部約值3000元的手提電話，他即下車高聲呼救，途人聞訊代為報警。警方接報到場調查，在加士居道與衛理道交界截獲4名男子，於其中一人身上搜出吳被盜竊的袋，遂將4人拘捕。

上周日（12日）凌晨，64歲姓葉男司機駕駛的士，在尖沙嘴堪富利士道與彌敦道交界接載一名南亞裔男子，車輛駛前數10米時，乘客聲稱另有朋友登車，但的士停車後，乘客隨即伸手搶走放於前座的背囊逃去，葉損失約1.8萬元現金。本月9日，兩名南亞裔男子在尖沙嘴柯士甸道截車，的士停車後，兩人在車旁佯作問路，其間一人突然伸手入車廂，搶走內有約1.3萬元現金的斜揹袋後逃去。