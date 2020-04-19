司機熟睡 賊開的士門偷10萬養老金 怕妻知悉私己錢 儲10年長帶在身

原欲廣州養老 需延退休再掙錢

昨凌晨約5時，警方接獲72歲姓岑司機報案，稱其放於的士前座、內有約10萬元現金的袋不翼而飛。警方接報到場調查，暫列作「車內盜竊」處理，鑑證人員其後在的士套取指模，案件由油尖警區刑事調查隊跟進。

岑向記者說，昨凌晨將的士停泊彌敦道317號對開，等候近3小時仍無客，因疲倦而在車內小睡，「瞓到稔晒，（畀人）開咗門都唔知」。及後有行家將他叫醒，稱一名年約20至30歲的男子之前打開其前座車門，拿走一個黑色斜孭袋，往南京街方向逃去。

妻患病坐輪椅 知悉失款即責罵

岑說，與妻結婚30多年，月繳6000元家用養家，妻子患糖尿病及甲狀腺疾病，需坐輪椅出入，「覆診又要畀錢，物理治療又要錢」。他說為免被妻子知道，故不敢將私己錢存入銀行，只有將錢跟身，詎料儲蓄近10年的養老金全被盜去。妻子知悉他被偷10萬元後，即罵他「問親（攞多點錢）都話無！」他說原計劃疫情過後退休回廣州養老，「𠵱家都要搵返一萬幾千先可以再諗退休，唔係食咩呀？生果金又得一千幾百」。

沒「車cam」 盼目擊者助緝賊

駕的士逾30年的岑說，由於疫情下生意淡薄，由以往只駕夜更，改為駕日、夜的特更，「車租200蚊日，無假放呀」，每日收入約300至500元，一日三餐都光顧食肆，開支增加，但收入仍不及過往，而昨日所租之的士沒有「車cam」，如今只希望靠目擊者或附近店舖閉路電視能助警方追緝竊賊。