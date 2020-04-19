【海外港人抗疫日誌】樂觀意國人不埋怨 享受充實隔離生活

偶爾與鄰居碰面 隔籬笆聊天

每天經過的車輛、行人，跟封國前比確實是少得可憐，公共交通的班次大減，星期日更取消服務。大抵以為意國人民會自怨自艾，甚至對封國政策一次又一次的延長會怨聲載道。筆者所居住的地方未如網上流傳的影片般，眾人能夠各自在露台唱歌跳舞，實際上與鄰居見面的次數寥寥可數，偶爾在前園碰上居住在同一棟房子的鄰居享受日光浴，或附近的居民帶着小孩遛狗。大家起初碰面時亦會打個招呼，及後漸漸變成隔着籬笆聊天，談談近况。

大家的話題會是分享家中的小型裝修，除了大掃除，更說會組裝以往沒時間處理的家具，生活可謂充實。交談中發現大家均沒有想像般埋怨現况，反而頗「享受」突如其來的居家隔離生活。以往聽着別人說意國人民天性樂觀，筆者終於不用再道聽途說，有幸在這個困境中印證了大家對意大利人的印象。

屋主分享食譜 留家鑽研廚藝

由於筆者的單位人去樓空，只剩筆者一人，備受住處的屋主關心及慰問，大家近日更談起生活瑣事。大家整天除處理一般公務外都是無所事事，故此有大量時間鑽研廚藝，研究各種食譜。屋主更毫不吝嗇分享一道道意大利菜的做法，更有其家人的改良秘方。在封國下的生活未能夠在外品嘗一頓正宗的意大利菜，塞翁失馬焉知非福，能學習他們的住家菜。誠言，這也只是一般餐廳供應的意大利麵款式，縱然賣相欠奉，但自己動手總有另一番風味。

交換生旨在體驗他國的學習經歷，疫情下在異鄉的抗疫生活，絕對是另類的交流體驗。

文：楊卓瑩 意國香港交換生

（抗疫新階段）