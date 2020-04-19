范鴻齡：罷工嚴重事 醫局無權「就咁算」

陣線：有法理支持 沒違人事守則

「醫管局員工陣線」昨強烈呼籲范鴻齡收回言論，並稱罷工有法理支持，沒違反人事守則。對於范鴻齡稱「我們有絕對權力決定罰則」，陣線表示無法理解，並指管理層曾稱沒機制處理罷工。至於罷工被指致病人受損，陣線說真正「兇手」是政府及醫管局管理層，罷工是盼醫管局能發聲要求封關。

稱不會從嚴 引述有病人擬追究

特首林鄭月娥早前被問及會否承諾不對罷工醫護秋後算帳時曾表示，這是醫管局作為僱主與員工問題，不涉政府。醫管局主席范鴻齡昨在商台《政經星期六》表示，罷工是相當嚴重的事情，引致病人權益受損，醫管局是公營機構，管理層無權「就咁算」或從嚴處理，需按照法律和人事守則跟進。

他在節目後表示，有立法會議員向他稱，有病人因醫護罷工，延遲治療致病情惡化，該病人知道相關醫護姓名，並打算追究事件，不過醫管局至今未收到正式投訴，只收到口頭通知。

另外，范鴻齡讚揚醫護人員在新型冠狀病毒疫情中表現十分出色，作為醫管局主席他引以為傲。醫管局行政總裁高拔陞說，近日較多病人出院，醫護士氣好。

（抗疫新階段）