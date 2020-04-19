好轉患者研院外隔離 料不用駿洋邨

正社區找設施 研二線牀爆滿後Plan D

醫管局在疫情初期將首20名病人集中在瑪嘉烈醫院，病人增多後再分至各聯網，直至一線病房爆滿，再開二線隔離病房。范鴻齡昨在商台《政經星期六》表示，「Plan A、B、C」早前已講過，醫管局正準備「Plan D」及「Plan E」，「Plan D」是當二線病牀也爆滿，就需在社區設隔離設施，接收康復中病人，近日已到不同設施實地視察，主要是現有政府物業。

不能太近民居 與檢疫者分開

范鴻齡說，現未需要啟動社區隔離設施，但要為最壞情况打算，當中有三大考慮，包括：不能太近民居，否則附近居民擔心感染；要考慮什麼病人適合轉到社區隔離設施，相關準則會由專家制訂；要確保設施內交叉感染風險減到最低，以保護醫護。高拔陞稱，本地專家曾建議用駿洋邨、鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館及私家醫院等做隔離設施。范鴻齡引述政府稱，希望將康復中的確診者和接受檢疫者分開，故應不會用駿洋邨隔離。

至於「Plan E」，范說是為了應對「災難式、爆炸式感染」，即每日新增個案有數百甚至上千宗，畫面「一定不好看」，醫管局已準備有關情景下的應變，但他未有透露詳情。他又說，本港今後需思考不要依賴在外地買口罩，要增加本地生產；此外，醫管局現有1000多部呼吸機，正為未來疫情準備在全球搜購呼吸機。

高拔陞稱，近日疫情回落，對醫院病牀需求減少，正準備恢復部分非緊急服務，會先恢復人流較少、不需高規格保護裝備如N95口罩的服務，例如放射診斷服務。

（抗疫新階段）