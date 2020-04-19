明起機場入境者 檢疫後期可再驗 多派一樣本瓶 許樹昌稱助減社區傳播鏈

昨增兩確診 英菲返港

昨確診的4歲女童與母親於2月11日至4月10日到英國，其母於4月10日返港後對測試呈陽性，女童則驗到陰性，被送到檢疫中心。她4月16日開始流鼻水，被送往瑪麗醫院，並驗出陽性。另外一名確診的29歲男子在菲律賓馬尼拉讀書，前日回港及沒病徵，在亞洲博覽館留樣本後回到東涌海堤灣畔1座住所，其樣本驗出陽性，被送到瑪嘉烈醫院。他有3個密切接觸者，分別為其家人及同住的朋友。

早前多人檢疫後才確診，張竹君表示，明天開始試行多發一個樣本瓶給經機場入境者，讓他們在快將完成檢疫前交回樣本做第二次測試。她稱，希望藉新措施蒐集更多資料及研究當中數據，「（第二次檢測）陽性比率高不高？有什麼人士比較高風險等」，強調希望家居檢疫者不要單靠這個測試，若有病徵應盡早聯絡衛生防護中心。

港府3月29日開始為所有抵港者派發樣本瓶；4月8日起全部抵港者要到亞洲博覽館檢測。其中4月4至7日抵港者至昨天未過14日檢疫期，他們並非強制交樣本，故部分人可能從未檢測。張竹君回應稱，6個在檢疫期後才確診的個案都沒拿過樣本瓶，「如果之前沒有拿瓶子，我們在社區都有很多地區可以化驗。但我們沒有辦法再派更多瓶子給幾萬個正接受家居檢疫的人」。

許籲未驗過檢疫者盡快交

料限聚令因文憑試延長

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為最新舉措「一頭一尾驗，當然穩陣」，部分人或在潛伏期無病徵，此措施大減病毒深入社區機率。他建議在檢疫最後兩日收回第二次樣本，並呼籲從未交過樣本的檢疫者主動交回樣本。許認為，本月24日（周五）開始中學文憑試，相信23日（周四）屆滿的「限聚令」會延長，「（政府）一定不會放鬆」。

今天起，所有上午抵港航班的無病徵乘客須到亞博館留深喉唾液樣本並等結果，張竹君稱亞博能容納400人，若同樣要求晚間抵港者必須逗留至有結果，這批人未能即日有結果，需在亞博過夜，翌日早上另一批旅客抵港，會有大批人滯留亞博。

亞博有病徵者檢測中心暫停

送公院急症室

另外，醫管局昨宣布今日中午起，暫停原本為有病徵入境者檢測的亞博臨時檢測中心，今後有病徵的入境者會經「重大事故控制中心」送到公院急症室，而衛生署部分會繼續運作。醫管局稱該檢測中心曾收集逾1400個樣本，發現104宗確診，但該中心近日人流減至少於10人，而醫院的確診及懷疑個案亦減少，認為公立醫院及其急症室有足夠能力應付測試，亦希望集中資源，故作此決定。

明報記者

（抗疫新階段）