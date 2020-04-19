多間大學校長捐薪 助受疫情影響學生

科大亦增設專項基金，校長史維向基金捐出其4月份工資。科大亦容許財政有困難的學生延遲繳付學費。科大強調學校暫無裁員、凍薪及要求員工放無薪假的計劃。浸大校長錢大康亦捐出一個月薪酬，為有需要學生提供緊急支援，並用於支援前線醫護人員。

公大校長黃玉山：與學生共渡時艱

教大、公開大學及理大的校長及副校長都表示捐出未來一年的一成薪酬。教大校長張仁良說，百業蕭條，教大學生及其家人難免受影響，希望捐款可紓緩他們的經濟壓力。公開大學校長黃玉山稱，為與學生共渡時艱，決定捐出部分薪酬，支援他們在生活及學習上所需，期望略盡綿力。

港大設抗疫基金 目標籌1000萬

港大將成立「抗疫援助基金」，協助有需要學生及社會人士，校長張翔與5名副校長將捐助一成薪金，為期12個月，目標可籌集1000萬元。

嶺大校長鄭國漢和副校長莫家豪亦捐款，以助應屆嶺大畢業生，支持創業計劃和其他有意義的社會服務計劃。

（抗疫新階段）