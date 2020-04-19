楊潤雄：未有復課日期 會兩三周前通知

傾向上課半日 減午膳風險

楊潤雄稱，暫時傾向由中四及中五學生先復課，因高年級學生自我管理能力較強，之後會再擴闊，可能高中復課後隔數天，就可讓初中復課；亦有意見認為可分上下午，讓不同年級學生分批上學。他說初步亦會讓學生只上半日課，避免他們在學校午膳，亦要考慮體育堂及音樂堂等能否繼續，舉例暫不能上游泳課。

停課多月，學生學業進度落後，楊潤雄說原則上認為暑假可以維持，但個別學校或要看各年級的需要和進度，安排較過去多的補課。他於訪問後說，半天上課為早前與學界商討的建議，暫未有共識，亦無決定。

中學校長會倡班級分日子上課

中學校長會主席鄧振強稱，參考2003年SARS後的安排，也是由中學高年級開始逐步復課，他認為在新形態的教學下，現時不少學校都善用網上教學，或可分年級、分日子上學，例如周一中五學生上學，中一學生則在另一日，並繼續網上混合模式學習。

鄧振強說，復課後學校或要為有需要學生提供口罩，但若全港數百間學校一同搶購口罩，會引起市場混亂，期望教育局協助統籌及承擔，在行政上支持學校。

（抗疫新階段）