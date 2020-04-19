工會接求助稱員工被要求捐薪 元朗大會堂董事：無聽聞

稱3個月捐薪一成 解機構財困

社會福利機構員工會總幹事邱智恒說，工會收到元朗大會堂員工求助，稱機構要求全體員工未來3個月捐出一成薪金予機構，以解決機構財困問題。他說，大會堂本周將開董事會通過建議，惟暫未有文件予員工簽署，而由總幹事至二級工友約100人受影響。工會質疑機構要求政府資助服務的員工捐薪，是用以補貼機構的自資服務。

本報曾致電元朗大會堂，接線員工着記者找管理層了解；至於作為員工有否收到相關通知，該員工稱「不便透露」。

兩年度虧蝕 董事認近月無收入

據元朗大會堂去年的財務報告，機構2017/18及2018/19年度分別錄得約54.6萬元及34.3萬元虧蝕。元朗大會堂董事兼義務司庫馮彩玉回應稱，未聽聞要求員工捐薪的建議，亦未收到召開董事會的通知，但承認大會堂近月無收入，要思考如何共渡時艱。

元朗大會堂副主席文美桂稱自己不了解捐薪一事；元朗大會堂永遠名譽會長鄧坤盛亦說未得悉相關事件，但稱員工薪金主要為政府資助，董事亦會捐款幫補經費。

社署：本周接觸 確保津助服務正常

社署回應稱，元朗大會堂按整筆撥款機制接受社署津助，而津助只用作提供政府協定的服務，自資服務部分的人事及財務管理不屬機制範圍。社署亦稱，最近無收到大會堂提供津助服務受影響的報告，署方本周會與機構接觸，確保津助服務按機制正常運作。勞工處稱，受影響員工如懷疑其僱傭權益受損，可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助。

（抗疫新階段）