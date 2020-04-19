港大研究：港不封城仍有效遏疫情

措施可行性高 避免疲勞鬆懈

港大醫學院公共衛生學院世衛傳染病流行病學及控制合作中心近日在《刺針公共衛生》發表研究，研究人員分析了本港截至3月31日的疫情，發現在2月及3月，本港新型冠狀病毒「即時有效繁殖率」維持約1，即一名感染者可傳染一人。

維持平均一感染者傳一人

研究指出，新型冠狀病毒與流感的傳播方式類似，故以流感傳播率驗證政府措施是否有效。研究發現，在學校停課前兩周，流感即時有效繁殖率約為1.28。之後本港出現新冠確診，學校停課，公務員在家工作，衛生署及醫管局追蹤密切接觸者和加強檢測等。

研究發現，在這一系列措施下，並在學校停課後首兩周，流感的即時有效繁殖率跌至0.72，病毒的傳播率下跌約44%。研究人員對比了2011年H1N1流感的數據，當時因農曆新年假，學校亦停課，但沒採取今次抗疫的其他措施，當年停課只將流感傳播率減10%至15%。

不過，研究指出今次冬季流感的傳染率下降，可能與市民在疫情下不願外出看醫生，以及部分私家診所關閉有關。研究又指出，政府的防疫措施雖將流感的即時有效繁殖率降至1以下，但新型冠狀病毒的傳播能力較高，或較流感更難控制。

內地歐美全面封鎮 致極大干擾

負責研究的港大公共衛生學院流行病和生物統計學分部主任高本恩稱，本港疫情數據顯示，毋須如中國內地、美國及西歐國家般採取會造成極大干擾的全面封鎖措施，亦可有效遏制新冠病毒的傳播，如香港措施能持久實施，同時避免市民因疲勞而鬆懈，就有可能大大減輕疫情影響。

（抗疫新階段）