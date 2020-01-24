檢測100出院者 一半抗體足夠捐血漿救人 港大：最快周內用康復者血漿治療

明報記者 朱韻斐

出院檢測把關嚴 無再陽性

本港至昨日累計567名確診者出院，多過仍留院的450人。外國接連出現康復者在病毒檢測再變陽性，但港大內科學系傳染病科主任孔繁毅接受本報專訪時表示，初步為約100名康復出院者檢測，無人再現陽性，估計與香港檢測敏感度高、且要連續兩次陰性方可出院有關。

孔繁毅說，約100名出院兩周後覆診的人中，約90%報告身體已回復正常，無其他後遺症，部分人仍咳，約10%運動體能未能完全恢復，例如有人「本身行到10層樓，𠵱家行4層就要唞唞」，而當中大部分人出院後第4周再覆診時，情况又再改善。他以初步資料估計，除了很小部分肺功能嚴重受損的病人外，絕大部分人身體機能可在半年內回復生病前水平。

絕大部分人身體機能半年內可復原

團隊亦為約100名康復者檢測中和抗體水平，約一半人的抗體達可捐血漿作治療的1:160水平（代表將血漿稀釋160倍後仍能抑制病毒），最高者達1:640。孔說，初步所見，抗體水平高低與年紀無關係，主要是病徵愈嚴重者的抗體水平愈高，無症狀者抗體水平往往較低。雖然患者抗體水平高，但孔繁毅說「升得高，也可跌得快」，暫未知康復者抗體水平可維持多久。

籲55歲以下健康男康復者捐血漿

據2009年豬流感的經驗，「恢復血漿」治療能減死亡率、併發症和抑壓「免疫風暴」。孔繁毅鼓勵康復者考慮捐血漿救其他病人，但他說除了看中和抗體水平，捐者亦須是男性、55歲以下、健康狀况良好，正與紅十字會輸血服務中心合作，篩選適合的康復者捐血漿，料最快一周內應用「恢復血漿」治療，首先會用於對各種抗病毒藥反應不理想、嚴重至要用呼吸機的患者身上。

紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣稱，豬流感時中心曾為數百名康復者抽血漿作治療用途，今次疫情初期便與港大探討用「恢復血漿」的可能性，中心已完成各項抽血漿的準備工作。據他所知，最快本周就有康復者捐血漿。對於不用女性血漿，他解釋曾懷孕者會帶HLA抗體，有報告顯示這或令血漿受贈者出現急性肺受損，加上女性血管較幼，故一般只接受男士捐血漿。

三聯療法見效 高燒者日內退燒

此外，港大正進行新型冠狀病毒抗病毒藥物「三聯療法」（Triple Therapy），即混合使用蛋白酶抑制劑、干擾素、利巴韋林的臨牀試驗。孔繁毅說，約100名成年確診者接受不同組合藥物治療，初步發現三聯療法有效減低病毒量和消退病徵，舉例有發高燒者能於24小時內退燒，咳嗽和呼吸不順明顯改善，三種藥物中以干擾素成效最顯著，利巴韋林最弱；三聯療法較單用蛋白酶抑制劑效果更顯著。

過往一直認為病發逾7日就不能用干擾素，但孔繁毅稱最新臨牀數據顯示，即使在發病逾一周的病人身上用干擾素，亦無觀察到預期擔心會出現的免疫風暴，形容早前的擔憂是過慮，現已改為在不同發病時間的病人都能用干擾素。3種藥物中蛋白酶抑制劑副作用較明顯，30%至40%患者在用藥首3日會腹瀉和作嘔，另有小部分患者會有心跳變慢和肝酵素上升問題，研究中有一人肝酵素上升至正常水平8倍而要停藥，在停藥約一周後肝酵素回復正常，肝功能無受損，其餘兩藥副作用不明顯。團隊將在完成數據分析後詳細公布研究結果。

（抗疫新階段）