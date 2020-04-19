保險業調查：兩成員工疫下零收入

工會共收到606份有效問卷，其中35%受訪者年資為5年以下。香港保險業總工會權益委員會副主任黃鎮健表示，32%受訪者收入下降幅度為60%至80%，60%受訪者稱因受疫情不明朗環境影響，客戶收入下降，降低買保險意欲；亦有32%受訪者因無法與客戶面對面交流，導致收入下降。

另外，有491名受訪者盼政府給予經濟援助。黃鎮健表示，雖然第二輪抗疫防疫基金為自僱者提供一次過7500元津貼，但申請資格要求嚴格，對於已經失業、收入減少及停工停薪的人的支援未有完全顧及，建議政府向保險代理人發放1萬元以及經紀公司發放10萬元補貼。

工會籲推更多非面對面產品

黃鎮健補充，過往農曆新年是保險淡季，遇上疫情更令保險從業員陷入困境；初入職者大多無累積收入，所受影響更大。他補充，保險業監管局早前推出兩次「non-F2F（非面對面）」產品，但僅包括醫療保險及年金計劃，涵蓋保險產品不多。工會又呼籲保監局推出更多「non-F2F」產品，讓從業員能在疫情期間以非面對面形式銷售產品，維持收入。

（抗疫新階段）