海洋公園訓練員分隊 防一旦染疫動物無人理

上班全面消毒 不擔心動物感染

以往遊人可沿海洋公園熱帶雨林探險徑，觀看水豚、蜜熊、侏狨等小動物，現只有飼養員與動物共處。26歲的陸生動物部訓練員蘇國豪（Soho）說，關園期間，如常每天安排水豚磅重、檢查水豚手腳，再用目標棒誘使水豚步行，觀察牠有否呼吸急促，獸醫定期檢查；他同時亦有照顧鳥類、樹懶、侏狨、赤掌狨猴、蜜熊等。

Soho稱因消毒程序充足，不擔心園內動物受感染。他解說，以往出入館前消毒鞋底，員工放工前會先冲涼，現在因防疫要全體長期戴口罩，而他身處陸生動物部的熱帶雨林團隊有10名成員，現在平均分成A隊和B隊，各返工3日，互不見面，「萬一有人感疫，亦不會全隊要被送往隔離檢疫」，以免沒人照顧動物。

需放無薪假 對公園仍有信心

園內約2000名員工於3月及4月，每月需放4至8日無薪假，園方未公布5月有何安排。Soho不願透露每月需放多少天無薪假，只道上班日如常朝早8時半至下午5時半工作，約7時離園，對於園內場面冷清，他說「沒有不習慣，平時我放工離園，（園內）一樣沒有遊人」，現在為免受感染，他每天除了返工，亦避免外出。

早前公園稱現金儲備預料只能維持營運到第三季，但Soho表示對公園有信心，現在全心照顧動物，並說家人亦很支持他，沒擔心其生計，同隊員工亦無人離職。除了Soho，園內的雀鳥護理團隊每天為鳥做護理檢查，早上幫雀鳥伸展筋骨，企鵝護理員每天按獸醫建議將維他命或營養補充品加入餵飼，海豹護理員則每天為海豹量體溫、刷牙、檢查口腔。從飼養員看來，院內一切如常。

明報記者 羅嘉凝

（抗疫新階段）