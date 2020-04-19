父母督促學習 仔女想鬆一鬆 家長管教求助3月升五成

防止虐待兒童會「求助及親子支援熱線」1、2月分別接到64個和39個來電，較往年微升，升幅至3月時變得顯著，按年升近五成至104宗，首3個月共接到207個求助來電，按年升約兩成半。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱數字令人憂慮，並且不排除有更多隱藏個案，現大部分求助涉管教問題，小量個案是鄰居聽到隔壁有打鬧聲或懷疑有小童被獨留家中。

雙職家長憂變相獨留兒童

黃翠玲解釋，學校因疫情停課，家長憂子女荒廢學業，督促完成習作，但子女覺得放假不應只管做功課，親子之間期望有落差。她說有小朋友希望外出，但家長擔心外出易染疫，亦有父母無暇帶小朋友出外耍玩，讓小朋友獨自外出耍玩，變相有疏忽照顧風險；雙職父母則煩惱如何照顧因停校而留在家中的子女，憂變成獨留兒童在家。

機構促政府及早助危機家庭

疫情持續多月，黃稱部分家長近期被削減工時，家庭收入大減，甚至失業，令生活添壓，影響情緒，增加管教危機，倡政府給予失業援助，並放寬緊急援助金申請門檻，及早支援有潛在危機的家庭，減低虐兒風險；另建議學校與家長多溝通合作，家長動用家庭網絡照顧子女，情緒波動應先冷靜，稍後才與子女溝通。

社署回覆，保護家庭及兒童服務課於3月新接到67宗虐待個案，及130宗虐待配偶或同居情侶個案。

（抗疫新階段）