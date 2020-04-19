疫下家暴求助增 催清潔摺櫈掟妻 家事法庭停開 婦女急申離婚無門

明報記者 羅嘉凝

和諧之家3月接千求助來電

風雨蘭3月接獲的求助電話按年升約三成，達190宗，該會認為現時疫情下社會陷困局，個人壓力增加，更傾向尋求支援。保良局表示，2月收到651個求助熱線，至3月飈至1268個來電。和諧之家回覆說，接到的求助來電自1月起逐漸攀升，1月有761宗，3月增至967宗，3月按年升逾兩成。

用1：49或1：99都爭拗

結婚廿載 夫催妻執屋首動粗

和諧之家高級社區教育主任林少敏稱，不少個案的爭執由疫情引發，「有夫妻爭拗外出應否戴口罩、應否出街，因為出街又要用口罩，連用1:49抑或1:99的漂白水清潔都拗，然後會擲東西，有肢體碰撞」，有個案因突然失業致壓力「爆煲」及向家人動手。

綜合數個機構社工的個案，有結婚約20載的夫婦首爆家暴，患焦慮症的丈夫近月不斷催促妻子執妥物品、清潔家居防疫，至2月中首次動手掌摑妻子，至2月底某天更將摺櫈掟向妻子，妻子腳受傷，經朋友鼓勵後於3月初向機構求助。

20多歲養家女失業 壓力大打母

失業亦成家暴衝突點。有20多歲女子是家庭唯一經濟支柱，突然失業後呆在家裏，因壓力太大而打母親及行動不便的妹妹，母親及妹妹需入住庇護中心。另有裝修師傅自1月底農曆新年後已無工開，其妻子打散工幫補家計，丈夫斥她不顧家，2月中掌摑妻子及大仔，妻子與兩子遷出並租住劏房。

但有婦女因綜援戶口由丈夫持有，自己無收入和積蓄，遭家暴後致電社署欲申請綜援分戶，被要求先辦理離婚手續及分居，但家事法庭由3月中起暫停運作，她無法辦離婚手續，現在只能投靠親戚。婦女中心協會教育幹事王雅思表示，有些屢遭家暴的婦女因家事法庭登記處停開，無法申請離婚，因而深受困擾，悲嘆「為何要離開（丈夫）都這麼難？」

社會福利署回覆，各綜合家庭服務中心、婦女庇護中心資料仍待機構呈交，故社署未能提供數據。該署發言人回覆，如綜援個案事主與家庭成員關係存問題，即使未辦離婚手續或分居，社會保障辦事處會按情况容許分開申領綜援。

婦女中心協會以往每月平均約5宗家暴求助，3月升至15宗。協會總幹事廖珮珊說不少家庭無處理累積的關係問題，疫情期間要搜購口罩、搓手液，張羅廁紙、米等日用品，生活壓力增，且各人居家「困獸鬥」，增家暴風險，若加上失業等特定環境，更大可能爆家暴。

有庇護中心入住率達九成

現時全港有5間婦女庇護中心，其中保良局的婦女庇護中心2月有25人新入住，3月升至41人，當中4個家庭稱因疫情導致親子或夫妻有衝突，如子女停課期間管教方法、外地留學回港親友相處、外出口罩使用量等。和諧之家婦女及兒童庇護中心入住數字，1月為30人，至上周四增至63人，入住率達九成，對比去年同期僅有36人入住。

林少敏稱因應防疫，欲安排一個家庭同住一間房，並空出部分房間作隔離用途，但現時牀位緊張，需安排不同家庭同住一房。廖珮珊反映，有求助者擔心入住庇護中心易染疫，促政府提供暫住支援。

王雅思提醒，若發現家人失業、焦慮，已可先尋求支援，免情况惡化；若發現家人情緒激動，應先設法短暫離場，待對方冷靜後再對話；遇家暴時應先離場，再致電庇護中心或機構求助；若發現鄰居家有打罵聲，可主動報警，讓施暴者知道有人監察其暴行。

（抗疫新階段）