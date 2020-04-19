財會通過次輪抗疫基金 張建宗承諾續檢視

特首林鄭月娥在撥款通過後發稿感謝財委會通過撥款，稱深信政府各部門認同紓困措施對很多企業及市民來說是「及時雨」，定會全速落實，達至「保就業、撐企業」的效果。

對撥款投反對票的全是泛民議員，熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然則投棄權票。法律界郭榮鏗、社福界邵家臻一度投錯贊成票，其後更正。

促修方案 朱凱廸提中止待續被否決

朱凱廸在會議開始一小時後提出中止待續議案，要求薪金補貼涵蓋65歲或以上人士等，冀迫使政府修改方案。中聯辦前日出聲明，指控「反對派」聲言反對撥款是令人「忍無可忍」，朱認為此舉是向議員的投票意向作出威嚇。

民主黨黃碧雲強調，民主派亦關心抗疫，知道市民「等救命錢」，泛民提出中止待續是希望政府「回去執吓（方案）」。

經民聯梁美芬反對中止待續動議，她相信政府有機會就方案「補漏」，認為不應「一拍兩散」。她反駁稱，民主派癱瘓內會、立法會，未能符合公眾利益以配合一國兩制運作，港澳辦、中聯辦作為負責港澳事務的部門，「不出聲才是無做到職責」。她稱會繼續跟進第二輪基金的不足。中止動議及後被否決。

建制派議員在會後見記者，建制派「班長」廖長江說，撥款是「十足十」民生項目，但泛民議員拉布，並提出中止待續，浪費時間，批評泛民「玩政治、玩物喪志」。

臨時動議全否決 建制：先撥款再補漏

民主派提出20多項臨時動議，包括促政府設失業援助金、「保就業」計劃資助發放予僱員等，均在建制派反對下被否決。建制派在會內會外都強調，他們而非反對臨時動議的內容，而是反對處理臨時動議，以免泛民藉此拉布。

涉810億元的工資補貼分兩期支付僱主，第一期5月底前開始接受申請，6月第一個星期截止，目標於6月內發放第一期補貼，協助僱主支付6月至8月的工資。

（抗疫新階段）