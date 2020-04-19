政府三發稿 刪「中聯辦依22條設立」 與07年政制局文件說法有別

傍晚稱屬22條第2款3機構之一

深夜刪字眼 凌晨補充「不是」

政府昨日三度出稿回應「兩辦」就近日有關立法會內會運作的言論，傍晚先稱中聯辦是中央政府根據基本法第22條第2款設立的3個機構之一，並稱中聯辦及其人員均須按照基本法第22條第3款遵守香港特別行政區的法律；深夜改為「中聯辦是中央政府在香港特別行政區設立的3個機構之一」和「中聯辦及其人員均須遵守基本法及香港特別行政區法律」，刪去有關第22條第2款和第3款等字眼；至今日凌晨再稱中聯辦是「中央人民政府在香港特別行政區設立的機構」，「不是基本法第22條第2款所指『中央各部門在香港特別行政區設立的機構』」。

政府：中聯辦有權行使監督權

政府在稿中指出，中聯辦獲中央授權專責處理香港事務，有權力和責任代表中央政府，就涉及中央與特區關係和基本法的正確實施、政治體制的正常運作、關於社會整體利益的事宜等重大事項表達意見，行使監督權；重申兩辦就立法會內會未選出主席表達關注是理所當然，完全符合一國兩制下的憲制秩序，並非干預。

譚耀宗：當年起草只限制省市層次

湯家驊：再糾纏或引來釋法

曾任基本法起草委員的譚耀宗說，當年第22條第1款討論到不能插手香港事務的，是指各省市、直轄市，兩辦不是這個層次，而是代表中央，負責港澳工作，故無牴觸第22條。被問到起草時有否討論何謂干預，他稱是「在不屬自己的職能範圍下作出影響」，若兩辦在職能範圍下評論與基本法相關的立法會職能等，則非干預。

行會成員、資深大律師湯家驊說不希望大家為22條糾纏，擔心引來人大釋法。他說，中聯辦是以大陸法原則看第22條，香港則從普通法角度看，兩者有差異；但他認為，因兩辦是代表中央，而不是「中央所屬部門」，現未算干預。

擬基本法時未有中聯辦

陳文敏稱不可能獲豁免

名譽資深大律師陳文敏反駁，22條整體精神是不希望中央「指指點點」，無理由不包中央在港所設的中聯辦。他說起草基本法時未有中聯辦，不可能在第22條獲豁免，而第22條第1款開宗明義說「中央人民政府所屬各部門」不得干預香港自行管理的事務，第2款所說的中央政府在香港設立的機構包括中聯辦，故中聯辦無理由不受第1款約束。他又說，如將內地「政治凌駕法律」的一套放到香港，甚至釋法，反問「是否仍有一國兩制」。

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