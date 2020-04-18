【Emily】陳弘毅：一國兩制現中年危機 稱何謂「運作良好」 市民有角色評價

佢笑言，當年嘅年輕人有野心同希望，但𠵱家已經係中年人，當年想做到嘅至今未達成，出現「中年危機」（midlife crisis），同香港一國兩制一樣，但大家都未放棄，要反思過去20年有咩未做得好，並要重申基本法呢個「偉大設計（grand design）」嘅初心。

「中方起草時開放 聽市民意見」

陳弘毅話適逢基本法頒布30周年，於是講起草嘅歷史故事。佢話去年反修例事件出現對一國兩制嘅危機，有人問一國兩制係咪繼續實行，現時係好時機回顧基本法起草。佢相信，中方起草基本法時態度開放，有聽香港委員同市民嘅意見，嘗試保障基本法嘅正當性（legitimacy）；不過，起草委員唔係好有經驗處理直接選舉，唔知設計嘅政制1997年後會點運作，所以傾向循序漸進嘅民主化，例如立法會直選議席亦由回歸後20席，慢慢增加。

被問到一國兩制嘅未來、2047年有咩挑戰，陳弘毅引用已故國家領導人鄧小平嘅說話，只要一國兩制運作良好，無原因喺2047年後唔繼續。不過，陳教授話問題係何謂「運作良好」，佢認為除咗中央政府可以評估，香港市民亦有角色評價。