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2020年4月18日星期六
港聞二
財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會
放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助
邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨
再4口罩菌量超標 未標示產地
【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信
坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗
兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產
港大重開部分設施 運動中心續關
女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」
48人出院單日新高 逾半確診者已出院
稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範
警搜陳淑莊曾開會酒吧
料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助
記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免
監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查
官納「掌心寫字」警長證供 地盤工襲警囚5周
「暗角5警」終極敗訴 終院：上訴爭論淪學術討論
旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令
彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV
串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令
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【Emily】袁海文攞報刊牌 再登記功能界別
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【Emily】先人口罩 疫下滯銷
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【明報專訊】（請看附圖）
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