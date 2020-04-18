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串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令

【明報專訊】及時雨信貸3名時任及前任職員串謀拍賣公司董事，在一宗丁屋拍賣中訛稱外來買家出價未及底價，勸退買家後再以底價400萬元將物業售予及時雨職員。4人早前被裁定串謀詐騙罪成，昨在區域法院被判240小時社會服務令。法官稱他們非「狡詐之徒」，判社服令是「寬嚴並濟、恩威兼施」。

訛稱未及底價 勸退價高者

4被告依次為及時雨信貸有限公司貸款文員黃麗敏（33歲）、及時雨經理孫立基（49歲）、環亞物業拍賣有限公司獨資董事兼股東曾傑俊（54歲）、及時雨前助理總經理戎文碧（44歲）。其中首被告為次被告未婚妻，兩人現仍居於涉案西貢單位。

法官沈小民判刑表示，案件參與者明顯不止4名被告，而香港文明社會不會接受不公平行為，一旦有人破壞公平公正、價高者得的拍賣遊戲規則，會令香港與文明社會愈走愈遠。但考慮到各被告誠信蕩然無存，難以再在行業立足，多年努力毁於一旦，案件亦令家人陷於水深火熱，而案情嚴重程度輕，對受害人亦無大損失，只是失去購買「筍盤」的機會，故判各被告社會服務令。

控罪指他們於2017年2月2至23日期間，與其他人串謀詐騙有意購西貢大埔仔村某2樓連天台的買家未符底價，誘使對方放棄，以讓黃麗敏以400萬投得該物業。

【案件編號：DCCC252/19】

相關字詞﹕村屋 拍賣 財務公司 串謀欺詐罪

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