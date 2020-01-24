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彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV

【明報專訊】彩虹邨金碧樓前晚發生懷疑傷人案，一名35歲女子返回4樓寓所時，遭人拖到後樓梯以尼龍繩勒頸及鎅刀襲擊，事後犯人逃去無蹤。有區議員巡查後發現有相連樓宇的後門密碼鎖失靈等保安漏洞，促請房署處理。

前日傍晚6時許，35歲陳姓女子報稱外出歸家時在彩虹邨金碧樓4樓遭人在走廊拖到後樓梯梯間，以尼龍繩勒頸及鎅刀襲擊，犯人其後逃去。警方到場發現梯間遺下一個口罩、一條尼龍繩、一把鎅刀及一些染血紙巾。女子手部受傷送院。現場消息稱女子無財物損失，正調查案件動機。警方暫列傷人案。

指房署職員稱home office未見面

本報記者昨早於現場觀察，金碧樓每層均有6道走火樓梯，每道樓梯的轉角位均寬闊，單從防煙門向走火樓梯察看會出現盲點。區議員莫灝哲稱，昨巡視俗稱「三金」的彩虹邨低座相連樓宇金碧樓、金華樓及金漢樓時，發現金漢樓5號梯密碼鎖失靈，令人可自出自入，而後門通向樓梯的通道燈光昏暗、無保安巡邏點及梯間無閉路電視，昨約見該邨房屋事務主任及房屋事務經理時，對方聲稱home office，未有與區議員見面，最後只派一名副經理記下問題，批評無即時處理問題，「保安問題遲一個鐘都係遲，啲賊唔會等你」。

署方：密碼鎖修妥 出入口有CCTV

房署發言人稱，辦事處已修妥失靈保安密碼鎖，又指彩虹邨所有樓宇除於大堂設保安員駐守櫃位外，所有升降機、大門和側門出入口均設閉路電視，住戶須以保安密碼進入樓宇。樓宇梯間有足夠照明，保安員亦會不時巡邏。辦事處已即時加強巡邏，與警務處保持聯絡，不時向居民提供防止罪案資訊，亦樂意與居民和地區人士用不同方式溝通。

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