旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令

下班後須晚上7時返回

被告吳挺愷（28歲），報稱在荃灣一家教育機構任職市場推廣助理，涉違反《囚犯（監管下釋放）條例》，被控3項違反監管令。控罪指出，他於去年11月11日、13日和14日，無合法權限或合理辯解而不遵守於去年5月20日發出的監管令條件，即必須入住百勤樓。居住期間，被告必須工作完畢後盡快返回該樓，無論如何不得超過規定的時間，以及除非外出工作或假期獲批准，否則須留在該樓。

據悉，被告下班後必須於晚上約7時前回到宿舍，但他在11月三度沒有按照規定時間返回，其中一天更遲近4小時才返回；而其監管令已於去年11月結束。被告暫獲准保釋，條件是交出現金1000元、不得離開香港及居住在其報住的何文田地址。

根據早前報道，吳自小患自閉症。在旺角大衝突中，他涉向警員投擲磚塊，導致一名女警長右手掌骨及中指骨折。他承認一項暴動罪，被判囚28個月。

百勤樓是懲教署的中途宿舍，收容來自參與「監管試釋計劃」、「釋前就業計劃」、「有條件釋放計劃」及「監管釋囚計劃」的囚犯。根據法例，任何人不遵守監管令的條件，可處罰款5000元及監禁12個月。

【案件編號：WKCC584/20】