「暗角5警」終極敗訴 終院：上訴爭論淪學術討論

稱非原片亦可呈堂

5名上訴警察包括時任有組織及三合會調查科總督察黃祖成、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅、時任觀塘區反黑組警長白榮斌、時任東九龍總區偵緝警員陳少丹、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪。同案其餘兩名警員劉興沛及黃偉豪去年已被上訴庭撤銷定罪，故不在今次上訴之中。

上訴方主要爭議呈堂片段並非無綫電視的原片，拍下案發過程的片段只是網上影片，故不應呈堂。終院指出，沒有指引規定呈堂影片必須是原片，若一段影片被證實及裁定可以協助舉證，便可被採用納入證供，更指七警在原審時從未對此爭議，認同上訴庭所稱，此舉全為辯方的審訊策略。

終院又表示，上訴方誤解原審的判辭，稱原審法官在正審前花逾10天進行「案中案」程序，傳召無綫電視3名職員作供後，才裁定片段屬真確並且納入證供。判辭中有詳細解釋決定原因，故此決定駁回5人的終極上訴申請。

【案件編號：FAMC4949/2019】