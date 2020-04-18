港聞

港聞二

「暗角5警」終極敗訴 終院：上訴爭論淪學術討論

【明報專訊】2014年佔領運動中，7名警務人員在金鐘「暗角」毆打公民黨前成員曾健超，於3年前被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，各被判囚兩年，上訴庭之後裁定其中兩警上訴得直，撤銷定罪，餘下5警申上訴至終審法院，早前亦被駁回申請。終院昨下達裁決理由，表示不認同5名申請人稱原審裁決屬「實質及嚴重的不公平」情况，反稱5人上訴提出的爭論已淪為學術討論。

稱非原片亦可呈堂

5名上訴警察包括時任有組織及三合會調查科總督察黃祖成、時任觀塘區反黑組高級督察劉卓毅、時任觀塘區反黑組警長白榮斌、時任東九龍總區偵緝警員陳少丹、時任九龍城區刑事偵緝警員關嘉豪。同案其餘兩名警員劉興沛及黃偉豪去年已被上訴庭撤銷定罪，故不在今次上訴之中。

上訴方主要爭議呈堂片段並非無綫電視的原片，拍下案發過程的片段只是網上影片，故不應呈堂。終院指出，沒有指引規定呈堂影片必須是原片，若一段影片被證實及裁定可以協助舉證，便可被採用納入證供，更指七警在原審時從未對此爭議，認同上訴庭所稱，此舉全為辯方的審訊策略。

終院又表示，上訴方誤解原審的判辭，稱原審法官在正審前花逾10天進行「案中案」程序，傳召無綫電視3名職員作供後，才裁定片段屬真確並且納入證供。判辭中有詳細解釋決定原因，故此決定駁回5人的終極上訴申請。

【案件編號：FAMC4949/2019】

上 / 下一篇新聞

財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會
財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會
放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助
放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助
邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨
邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨
再4口罩菌量超標 未標示產地
再4口罩菌量超標 未標示產地
【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信
【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信
坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗
坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗
兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產
兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產
港大重開部分設施 運動中心續關
港大重開部分設施 運動中心續關
女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」
女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」
48人出院單日新高 逾半確診者已出院
48人出院單日新高 逾半確診者已出院
稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範
稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範
警搜陳淑莊曾開會酒吧
警搜陳淑莊曾開會酒吧
料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助
料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助
記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免
記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免
監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查
監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查
官納「掌心寫字」警長證供 地盤工襲警囚5周
官納「掌心寫字」警長證供 地盤工襲警囚5周
旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令
旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令
彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV
彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV
串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令
串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳弘毅：一國兩制現中年危機 稱何謂「運作良好」 市民有角色評價
【Emily】陳弘毅：一國兩制現中年危機 稱何謂「運作良好」 市民有角色評價
【Emily】袁海文攞報刊牌 再登記功能界別
【Emily】袁海文攞報刊牌 再登記功能界別
【Emily】建制泛民互罵無恥 周浩鼎躺槍
【Emily】建制泛民互罵無恥 周浩鼎躺槍
【Emily】前公民黨區議員獲委常任裁判官
【Emily】前公民黨區議員獲委常任裁判官
【Emily】先人口罩 疫下滯銷
【Emily】先人口罩 疫下滯銷