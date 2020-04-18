官納「掌心寫字」警長證供 地盤工襲警囚5周

官：行為不恰當 仍誠實可靠

地盤鏟車工人莊子東（65歲）將就定罪及刑期提出上訴。案件今年1月開審，警長鍾志豪出庭作供，被發現其手心寫有兩名受襲警員的編號和拘捕時間。署理主任裁判官張潔宜昨裁決時提及此事，稱鍾志豪在手心寫字的行為「毫無疑問不恰當」，但他聲稱和同袍不相熟，為了「作供更流暢」才這樣做，法庭可以理解他的擔憂。張官又說，鍾掌心上的資料在本案無爭議，亦不是關鍵事項，不會影響證供可信性。他的供辭大致上和其他警員脗合，故接納他是誠實可靠的證人。

張官採納包括鍾志豪在內，4名警員的供辭，表示他們所說和電視台的片段大致脗合。張官稱綜合影片及供辭，被告先用手拍打警長嚴潔賢的胸口，繼而在看守期間腳踢警員戚健暉的面部。

辯方求情時稱被告當日在酒精影響下犯案，願向受影響的人致歉。惟張官表示，雖然被告有悔意，但執行職務的警員應受到保護，被告在短時間內兩度襲警，犯案情節嚴重，須判處監禁。

另外，20歲青年梁澤謙於去年9月7日在旺角洗衣街行人天橋近MOKO新世紀廣場的公眾地方，被搜出一個汽油彈，早前承一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨在西九龍裁判法院被判入更生中心。

【案件編號：TMCC1939、WKCC3607/19】

（反修例風暴）