港聞

港聞二

官納「掌心寫字」警長證供 地盤工襲警囚5周

【明報專訊】去年9月22日，屯門一帶爆發警民衝突，六旬地盤工涉打警長胸口及踢警員面部，昨在屯門裁判法院被裁定兩項襲警罪成，判囚5周，獲准保釋等候上訴。一名警長早前作供，被揭發其手心寫有兩名受襲警員的編號和拘捕時間，他表示此舉是為了「作供更流暢」。裁判官認為警長的行為不恰當，但他手心上的資料在本案無爭議，所以裁定他的證供誠實可靠。

官：行為不恰當 仍誠實可靠

地盤鏟車工人莊子東（65歲）將就定罪及刑期提出上訴。案件今年1月開審，警長鍾志豪出庭作供，被發現其手心寫有兩名受襲警員的編號和拘捕時間。署理主任裁判官張潔宜昨裁決時提及此事，稱鍾志豪在手心寫字的行為「毫無疑問不恰當」，但他聲稱和同袍不相熟，為了「作供更流暢」才這樣做，法庭可以理解他的擔憂。張官又說，鍾掌心上的資料在本案無爭議，亦不是關鍵事項，不會影響證供可信性。他的供辭大致上和其他警員脗合，故接納他是誠實可靠的證人。

張官採納包括鍾志豪在內，4名警員的供辭，表示他們所說和電視台的片段大致脗合。張官稱綜合影片及供辭，被告先用手拍打警長嚴潔賢的胸口，繼而在看守期間腳踢警員戚健暉的面部。

辯方求情時稱被告當日在酒精影響下犯案，願向受影響的人致歉。惟張官表示，雖然被告有悔意，但執行職務的警員應受到保護，被告在短時間內兩度襲警，犯案情節嚴重，須判處監禁。

另外，20歲青年梁澤謙於去年9月7日在旺角洗衣街行人天橋近MOKO新世紀廣場的公眾地方，被搜出一個汽油彈，早前承一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨在西九龍裁判法院被判入更生中心。

【案件編號：TMCC1939、WKCC3607/19】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會
財會審12小時 抗疫基金撥款未表決 建制泛民同批多遺漏 今早9時續會
放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助
放寬綜援資產措施 張建宗臨場正名失業援助
邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨
邱騰華：積壓認證料逐步完成 多給一月彈性 資助口罩商：只欠認證 最快月底供貨
再4口罩菌量超標 未標示產地
再4口罩菌量超標 未標示產地
【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信
【海外港人抗疫日誌】限購令下「超賣」口罩 藥房顧客見互信
坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗
坊間售「測試套裝」 醫生籲勿自驗
兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產
兩大藥廠合研佐劑 牛津疫苗最快秋季投產
港大重開部分設施 運動中心續關
港大重開部分設施 運動中心續關
女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」
女生檢疫後8天確診 曾逛超市探友 感頭痛求醫驗出 被界定「可能本地感染」
48人出院單日新高 逾半確診者已出院
48人出院單日新高 逾半確診者已出院
稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範
稱最少1/4患者無病徵 何栢良：政府沒提醒防範
警搜陳淑莊曾開會酒吧
警搜陳淑莊曾開會酒吧
料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助
料落袋快過薪金補貼 食肆傾向一筆過資助
記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免
記協覆核：警動武阻採訪等同違法 警方：不能單憑記者身分享刑責豁免
監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查
監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查
「暗角5警」終極敗訴 終院：上訴爭論淪學術討論
「暗角5警」終極敗訴 終院：上訴爭論淪學術討論
旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令
旺角暴動罪成入中途宿舍 自閉漢遲歸涉三違監管令
彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV
彩虹邨女住戶遭拖後梯勒頸 區議員：密碼鎖失靈梯間無CCTV
串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令
串謀低價拍賣丁屋 4人判服務令
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳弘毅：一國兩制現中年危機 稱何謂「運作良好」 市民有角色評價
【Emily】陳弘毅：一國兩制現中年危機 稱何謂「運作良好」 市民有角色評價
【Emily】袁海文攞報刊牌 再登記功能界別
【Emily】袁海文攞報刊牌 再登記功能界別
【Emily】建制泛民互罵無恥 周浩鼎躺槍
【Emily】建制泛民互罵無恥 周浩鼎躺槍
【Emily】前公民黨區議員獲委常任裁判官
【Emily】前公民黨區議員獲委常任裁判官
【Emily】先人口罩 疫下滯銷
【Emily】先人口罩 疫下滯銷