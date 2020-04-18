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監警會認無調查權 張達明：特首已無理由不獨立調查

【明報專訊】社工呂智恆早前提請司法覆核，稱監警會主動介入調查社會騷亂事件涉越權及違反《監警會條例》，高等法院前日裁定監警會的研究並無越權，判呂智恆敗訴。監警會前委員、香港大學法律學院首席講師張達明昨日表示，監警會承認無權調查，認為特首林鄭月娥「已經無任何理由推搪成立獨立調查委員會」。民權觀察及7．21傷者亦重申這項訴求，但警察隊員佐級協會則不認同，稱現行機制已可處理針對警方的投訴，「不明白為何有識之士繼續大放厥詞」。

特首辦回應稱，監警會的審視工作由該會獨立進行，特首辦對法庭的裁決不作評論；至於成立獨立調查委員會的訴求，行政長官已多次在不同場合回應，沒有補充。特首辦續稱，政府目前的重點工作是防疫及支援個人與企業，有關成立獨立檢討委員會事宜，若有進展，會公布。

張達明昨接受商台訪問時表示，雖然呂智恆敗訴，但似乎達到了其最初目的，就是帶出了特首林鄭月娥不應再「借監警會過橋」。他說，監警會已承認無調查權，只是做前期資料蒐集工作，亦稱特首並非代表監警會，是「摑了特首一巴」。他認為，政府找藉口拖延回應公眾期望，是找監警會做「擋箭牌」。他認為政府好應該趁目前示威稍息之際，啟動獨立調查。

民權觀察成員王浩賢表示，高院判辭確立了監警會無調查權的事實，監警會過去的審視過程中無做任何調查，無錄取過口供，形容有關檢視工作「相當片面」，「好明顯滿足不到公眾期望」。他認同政府必須盡快成立獨立調查委員會，以深入檢視警方行動的問題，否則無法給公眾一個具公信力和全面的答案。他續說，若調查後發現警方無錯，可「還番真相」，但如果有錯，獨立調查委員會則可提出改善建議，避免重蹈覆徹，「對政府施政、警方往後工作百利而無一害」。

7‧21被打者：對獨立調查悲觀

7．21在元朗站被白衣人追打的崔先生說，對政府拖延數月仍不成立獨立調查委員會感失望。他認為，以政府的態度，不論案件裁決如何，「監警會亦是勢在必行」，繼續其審視工作，「政府一定會保住監警會和警隊」。他說，大家都希望政府成立獨立調查委員會，希望知道整場反修例風波警方有否失職及牴觸法律，如有的話，希望有關的人負上法律責任，但他對政府成立獨立調查委員一事感悲觀。

員佐級會：有識之士大放厥詞

警察隊員佐級協會主席林志偉表示尊重法庭判決，對於有團體認為需成立獨立調查委員會，他稱不評論他們的看法。他認為，現時已有機制處理針對警方的投訴，「看不到原因為何要架牀疊屋，另設機構查警方」，又說「不明白為何有識之士繼續大放厥詞」。他續說，現時無機制處理公職人員、社福機構或任何人鼓動年輕人犯法的問題，他認為應設立機制調查這方面的問題。

（反修例風暴）

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